Preparati per l’orto primaverile: ecco 3 app per curare al meglio il tuo giardino

Grazie a queste 3 applicazioni potrai preparare al meglio il tuo orto primaverile e far crescere bene i tuoi ortaggi.

Mentre le temperature iniziano ad alzarsi e la primavera inizia a guardare alla finestra, c’è chi inizia a prepararsi per poter seminare le prime piante e ortaggi da far germogliare.

Occuparsi della terra o curare il proprio giardino potrebbe essere un eccellente modo che ci permette di rilassarci e tenere a bada lo stress. Ma se non sai da dove iniziare o vorresti alcuni consigli per migliorare, allora ti suggeriamo 3 applicazioni per poter curare al meglio il tuo giardino.

Avrai un orto meraviglioso

La prima applicazione che vogliamo suggerirti è My Garden Planner. Si tratta di una piattaforma particolarmente esaustiva che permette a chi la utilizza di pianificare e gestire lo spazio disponibile nel proprio giardino. L’applicazione è caratterizzata da un design particolarmente intuitivo e supportato da un layout specifico per l’orto. Potrai quindi utilizzare la piattaforma per poter capire come distribuire al meglio le tue colture in base alle tue necessità di metratura. Grazie alla griglia di disposizione deciderete qual è la posizione ideale in cui piantare i tuoi ortaggi. Il programma metterà a disposizione degli interessanti suggerimenti sulla pianificazione della rotazione delle colture e su come evitare malattie e parassiti.

La seconda app è Gardenize. I suoi sviluppatori l’hanno definita come “un diario di giardinaggio digitale”. Grazie a questa piattaforma sarà possibile registrare promemoria e note riguardo le piante che decidiamo di posizionare nel proprio giardino. L’app permette di realizzare delle apposite schede, dotate di foto, istruzioni e note riguardo le proprie piante. Inoltre è possibile condividere il proprio giardino con gli altri utenti della piattaforma, così da scambiarsi informazioni, consigli e suggerimenti su come curare al meglio il proprio orto.

La terza e ultima applicazione di cui vogliamo parlarvi si chiama Plantix. Questa piattaforma permette di riconoscere le piante del proprio orto. Grazie a questo speciale scanner sarà possibile individuare possibile malattie e la presenza di parassiti sulle nostre colture. Sarà sufficiente inquadrare la pianta interessata e scattare la foto. Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per poter analizzare la pianta e fornire suggerimenti per poter curarla al meglio. Plantix possiede un database enorme in cui sono inserite le 400 principali tipologie di malattie e danni a cui possono andare in contro le piante del nostro orto. Si tratta di una piattaforma piuttosto affidabile che può aiutare moltissimo nel caso in cui non riusciamo proprio a capire quale sia il problema.