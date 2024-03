È buona e ci rende felici: i benefici della pizza

La pizza è un alimento ricco di benefici per la salute. Piatto unico e salutare se condito con gli ingredienti giusti, ci rende felici.

Buona e gustosa, la pizza è uno dei piatti più apprezzati al mondo. I valori nutrizionali che la caratterizzano sono sorprendenti: contiene tutti i macronutrienti che andrebbero assunti a ogni pasto in una dieta equilibrata. Fibre, proteine, carboidrati e grassi, dunque, ma non soltanto.

La pizza vanta, addirittura, un giorno a lei dedicato per celebrarla: il 17 gennaio, il World Pizza Day. Questo piatto italiano apporta benessere sia fisico che emotivo. Scopriamo insieme quali sono i benefici della pizza.

I benefici della pizza

Una pizza margherita – che viene preparata con olio extravergine d’oliva – vanta pochi grassi e soltanto acidi grassi insaturi, oltre ad antiossidanti e vitamine che possono contrastare l’azione dei radicali liberi – causa di patologie e invecchiamento – favorendo la circolazione.

Come detto, in una pizza margherita – classica o veg – sono presenti vitamine, proteine e calcio: basti pensare, ad esempio, alla vitamina C e alla vitamina E contenute nei pomodori, anche ricchi di antiossidanti o al calcio contenuto nel formaggio (che sia esso di origine animale o vegetale). Da non dimenticare, poi, la percentuale di carboidrati complessi presenti nella pasta della pizza, i quali rilasciano energia lentamente e aiutano a controllare la fame, aumentando il senso di sazietà.

Quando la pasta è preparata con lievito di birra naturale, viene garantita la lunga lievitazione – circa quarantotto ore – e la cottura avviene nel forno a legna, la pizza è un alimento altamente digeribile.

Il buonumore è garantito

Secondo alcuni studi, la pizza può agire come un vero e proprio alleato del buonumore, donando una sensazione di relax e appagamento. Ovviamente, quando inserita all’interno di un’alimentazione bilanciata e sana e se consumata in dosi non eccessive. Sembra che la pizza sia stata inventata da un cuoco chiamato Raffaele Esposito nel 1889.

La presenza di vitamine del gruppo B – che forniscono energia – influenza la produzione di serotonina – l’ormone della felicità – e altri neurotrasmettitori legati al benessere. Sono presenti anche tirosina e triptofano, aminoacidi che favoriscono la produzione dei neurotrasmettitori noradrenalina e dopamina. La pizza agevola anche la produzione di endorfine, che ci rendono più rilassati combattendo lo stress e il cortisolo. La pizza ci rende, quindi, più felici.

Per quanto riguarda le calorie, una pizza – a seconda del peso e del condimento – potrebbe arrivare a 600-700 calorie circa, come un primo piatto; occorre, quindi, saper bilanciare l’apporto energetico con gli altri pasti della giornata, così da non avere problemi nel consumarla una o due volte alla settimana. Da prediligere una pizza condita con verdure, meglio se con ingredienti biologici e farina integrale. Ovviamente, occorre fare maggiore attenzione in presenza di problemi di salute come il diabete o il sovrappeso.