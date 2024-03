Oroscopo di marzo: dall’11 al 17, fantasia e libertà, binomio perfetto per chi non perde l’ottimismo!

L’Oroscopo di marzo è all’insegna della forza d’animo, l’immaginazione può tutto. Può arrivare fin dove si realizzano i sogni!

Aria di progettualità e di adattamento al destino, due assunti contrastanti che rendono la settimana dall’11 al 17 marzo molto interessante, specie per l’Oroscopo settimanale. Non ci sono ricette di verità, tantomeno pretese di conferme, ma c’è un’attitudine che fa respirare aria nuova. Inventare e reinventarsi è un po’ quello che ci si promette di fare per attrarre eventi positivi, però non è solo questo. Vuol dire molto di più, nella scoperta di sé, e nella progressiva evoluzione.

I Transiti che accompagnano la settimana sono pochi, ma potenti. In seguito al caos astrologico dei giorni scorsi, ci si aspetterebbe praticamente l’impossibile, soprattutto a livello relazionale. Secondo quanto riportato dall’Oroscopo dall’11 fino al 17 marzo, c’è molto spazio per l’immaginazione, la quale può tutto, specialmente se vuole rivoluzionare.

Che si tratti di rapporti che prendono “finalmente la piega giusta”, o di risposte attese che non hanno fatto dormir la notte, o ancora di desideri di rivalsa in ambito professionale, si spazia a dismisura in ciò che può accadere. Ecco che l’aria di progettualità e di positività però entrano in contrasto con chi davanti a tutta questa “ampiezza d’intenti”, si sente fortemente in difficoltà. Questo perché la domanda sorge spontanea: come affrontare questa Energia così potente? L’adattamento al destino entra in gioco per i conservatori, l’esplorazione e il rischio per gli impavidi. Quanto sarà efficace e quanto no?

Il cambiamento ha due facce, piace o non piace, ecco perché poi subentra la crisi dell’accettazione delle conseguenze. Anche questo quesito fa entrare in crisi i più concreti dello Zodiaco. Ma come ben si sa, le personalità hanno tante risorse, le quali se ben applicate in commistione all’Energia del firmamento, possono davvero dare il massimo, sia a livello esperienziale che spirituale.

Venere in Pesci è il Transito che anima l’immaginazione, la quale unita alla fantasia più sfrenata, può davvero dare vigore ai sognatori, e leggerezza ai materialisti. La confusione abbonda, ecco perché bisogna trovare la chiave di lettura giusta, ecco come.

Oroscopo di marzo, la risposta a tutto: rivoluziona la scena!

Come già accennato, non esistono risposte di assoluta verità e conferma. Questo perché non sempre la “stessa ricetta d’azione”, cioè la strategia che le personalità applicano tutti i giorni, regala risultati positivi in ogni contesto. Per questo il consiglio migliore secondo l’oroscopo dall’11, è proprio quello di “ponderare, ma con originalità.” Il Transito successivo è Sole in Nettuno: il Sogno si espande ancora di più! Cadono i limiti della mente, avanzano le azioni dei vincenti.

Oroscopo di marzo, la triade migliore sa bene quel che vuole!

Scorpione, Capricorno e Toro, una triade curiosa, ma che coglie appieno il messaggio della settimana. Il segno d’acqua è il più intuitivo, e l’immaginazione più sfrenata gli da delle idee interessanti e fruttuose sotto ogni aspetto, sia in amore che al lavoro. Per quanto riguarda i due di terra, riescono a colmare l’eccessiva “concretezza”, dando una buona dose di originalità, ciò che rende i loro progetti interessanti, poiché sanno già come attuarli.

Segue un quintetto che zoppica, ma che segue la via della ripresa!

Vergine, Bilancia, Aquario, Sagittario e Leone, un gruppetto niente male, specie perché riescono a dare il massimo alla fantasia grazie ai rapporti umani instaurati. Dopo tanto tempo, sono circondati da anime positive che mettono in secondo piano contraddizioni. Nello specifico, alcuni hanno imparato ad allontanare ciò che è tossico, o quantomeno a riconoscerlo. La leggerezza e la fantasia permette loro di guardare al destino con minor negatività.

Malmesso il quartetto che chiude lo Zodiaco, ecco per quale ragione!

Ariete, Pesci, Gemelli e Cancro, ce la stanno mettendo tutta, ma proprio non riescono a vedere la luce in questo periodo. Complice il lamentarsi continuamente, a volte bisognerebbe infischiarsene un po’. Sono le personalità che mettono il cuore in tutto. Sfida della settimana è quella di operare con del sano menefreghismo: “ciò che succede succede, il resto verrà da sé”. Il mantra può essere salvifico se solo lo si attua davvero. Questo unito alla loro fervida immaginazione, crea le base per scenari futuri da veri campioni.