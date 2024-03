Oroscopo dal 4 al 10 marzo: mese delle infinite possibilità! | Scoperte ed entusiasmo nella trasgressione, si rompono gli schemi!

Oroscopo dal 4 al 10 marzo, il mese dei segni vincenti: bellezza, profondità d’animo e decisioni importanti, niente è lasciato al caso!

Idee originali, voglia di dare e fare qualcosa di innovativo, tutto merito dell’Energia Astrale: il mese di marzo accoglie le news con propositività! E’ arrivato il momento propizio dell’anno. Dopo una prima fase di stabilizzazione ed una di sperimentazione, arriva quella dell’azione! Non tutti i sogni vanno in porto, ma se c’è una cosa certa è questa: pensare, idealizzare ed agire, sono le tre chiavi di lettura secondo l’Oroscopo dal 4 al 10 di marzo!

Cosa significa agire non sempre fa andare tutto in porto, ma è comunque la scelta giusta? Non si parla di banalità, quanto di chiarezza e consapevolezza di ciò che si desidera. Il mood del “comunque andare” nonostante le difficoltà o gli ostacoli vale, ma non si tratta soltanto di ciò. Vuol dire aver piena contezza dei propri sogni, il che vuol dire di essere già nella strada della loro… realizzazione!

Niente e nessuno è perfetto, nemmeno il Cosmo che con le sue Energie complica la vita delle persone. Quel che è bene sapere per affrontare al meglio la settimana è proprio il fatto che a volte è lo spazio dell’incerto che dà le migliori soddisfazioni: nuove scoperte! Cos’è l’essere umano senza continui disvelamenti? Non sarebbe mai evoluzione, nello specifico auto-evoluzione!

Il primo Transito che genera questa spinta è il Sestile Mercurio-Urano, il massimo per chi non è mai a corto di idee. I due pianeti del Pensiero e della Rivoluzione, mettono le basi per la crescita. Infatti, questa potenza energetica garantisce originalità e mette in atto l’arte “dell’inventarsi”. Chi sdrammatizza e non polemizza, ha il suo cavallo di battaglia nel mettersi in gioco in maniera “originale”, appunto fuori dagli schemi.

A sostegno di ciò segue la Congiunzione Mercurio-Nettuno, si aggiunge l’Astro del Sogno. E’ qui che si apre lo spazio per la scoperta, quella che segue l’azione di chi ha immaginato l’impossibile e ha deciso di renderlo possibile! Come si concretizza la rottura degli schemi?

Sestile Sole-Urano e Quadratura Marte-Urano, ecco che arriva il caos che mette paura, ma anche tanta adrenalina. Questi due Aspetti dei Pianeti sono dei posizionamenti che davvero rompono gli schemi, anche per tutte quelle personalità che seguono rigidamente la morale e i propri principi. Si esplorano con “nuovi occhi” orizzonti inesplorati, quelli che fanno sentire vivi. Si percepisce un po’ di caos? Come reagire?

Senza ombra di dubbio la portata energetica di questi Transiti, genera caos anche nell’animo più abituato a ciò. Chi è bravo a muoversi nei casini non è troppo in difficoltà, ma anche questa personalità “multifunzionale” trova delle rogne nel suo cammino. Figuriamoci chi invece è abile solo nelle situazioni “logiche”, qui trova un bel nodo da sbrigliare. Cosa fare?

Oroscopo dal 4 al 10 marzo, come conquistare i propri sogni? Lo dicono i Transiti!

Fortunatamente la Luna Nuova in Pesci e Mercurio in Ariete sono la combo perfetta per gli artisti della vita: coloro che la rendono un’opera d’arte a tutti gli effetti! Passione, sentimenti ed empatia sono estremizzati dall’Energia Lunare che accentua il femminile. Ma è la potenza inarrestabile del guerriero dello Zodiaco, l’Ariete, che verte nella concretizzazione degli intenti. Le situazioni diventano profonde e le connessioni indistruttibili. Ecco chi sono i più fortunati e chi invece deve fare i conti con i propri demoni.

Oroscopo dal 4 al 10 marzo, Triade fortunata, quella che crede nelle proprie capacità!

Ariete, Pesci e Gemelli, una Triade niente male, rispetta appieno la portata energetica della settimana. Coraggiosi, empatici ed intelligenti, i loro sensi sono acuiti al massimo. Questo genera voglia di fare e di “esplorare”, e loro lo fanno senza alcun timore. Avvertimento importante, non tutti hanno la stessa bontà d’animo, e di conseguenza aspettarsi delle delusioni è il minimo. Anche queste però sono fonte di comprensione, meglio un’amara verità che una bugia inutile al miglioramento di sé stessi!

Segue un quintetto niente male, ma con tanto… da imparare!

Cancro, Leone, Sagittario, Aquario e Bilancia, un quintetto ben assortito, le idee sono tante e rivoluzionarie, ma c’è bisogno di tranquillità. Ultimamente questi amici hanno dato davvero molto poco spazio alla serenità. Ragion per cui trovare un momento per sé stessi, potrebbe essere quel che serve proprio per sopperire i demoni con i quali hanno a che fare. Traumi, tristezze e malcontenti possono essere superati, ci vuole soltanto un pizzico di coraggio e di serenità, ed è fatta!

Concludiamo con un quartetto che ha le qualità… ma non si applica!

Vergine, Toro, Capricorno e Scorpione, decisi come sempre, ma questa volta sono in bilico tra “tanti se e troppi ma!” Cosa succede? Il caos a loro non fa bene, specie per chi ha un’attitudine estremamente concreta come i tre segni di Terra. Anche per quello d’acqua che è il più intuitivo si mette male, perché troppe intuizioni “tradite” lo rendono vulnerabile ed incapace di agire. Tutti e quattro allora attuano la stessa mossa, davanti la difficoltà si estraniano. Ebbene, è meglio assumersi anche la responsabilità di non essere infallibili, quel che conta è non smettere mai di mettere il cuore davanti ciò in cui si crede.