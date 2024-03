Mettiti al sicuro e sparisci dal web: ecco come cancellare i tuoi dati dal web

Anche nel mondo del web non sempre sei al sicuro. Ecco come cancellare i tuoi dati dal web e proteggere le tue informazioni.

Quello della privacy è ormai da anni un tema fondamentale nel mondo di internet e della sfera digitale in tutto il mondo. Stiamo parlando di una questione particolarmente importante, soprattutto se pensiamo al fatto che i dispositivi online che contengono le nostre informazioni sono sempre di più.

Ma non solo, perché tra le informazioni più facilmente rintracciabili sul web ci sono addirittura quelle relative al luogo in cui abiti. Come puoi ben capire, si tratta di informazioni sensibili che devono essere protette in ogni modo. Ma esistono dei metodi che ti permettono di evitare il peggio. Ecco, quindi, qual è il miglior metodo per cancellare i tuoi dati dal web e come proteggere le tue informazioni.

Proteggi i tuoi dati sul web

Nonostante il mondo dell’informazione digitale e di internet sia pieno di pericoli e minacce, esistono numerosi servizi che permettono di proteggere ciò che può riportare alla tua sfera privata. Purtroppo i malintenzionati che si aggirano in internet potrebbero provare ad arrivare alle tue informazioni relative al tuo nome, al tuo stato civile, all’indirizzo e perfino a foto su di te. Nonostante esistano delle leggi che mirino a tutelare la privacy degli utenti, queste vengono spesso inapplicate. Fortunatamente esistono dei metodi molto validi che ti permettono di proteggere le tue informazioni e cancellare i tuoi dati dal web.

Una delle migliori soluzioni è rappresentata dal servizio DeleteMe. Questo metodo è stato messo appunto da un’azienda che si occupa di sicurezza e rimozione delle informazioni ormai da 14 anni. Grazie alla presenza di personale esperto, supportato da metodi automatizzati, è possibile rintracciare i broker che possiedono i dati dei clienti del servizio.

A quel punto DeleteMe invierà una richiesta di cancellazione delle informazioni presenti sul web per conto del proprio cliente. Questo avviene contattando direttamente i broker che in un primo momento non procedono con la rimozione dei dati. Il servizio permette ai propri clienti di usufruire della dashboard dettagliata riguardo i dati dei propri clienti e le società che ne hanno possesso. Questa soluzione è particolarmente gradita e gettonata da varie aziende di grandi dimensioni, le quali hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei propri dati online.

Ma non solo aziende, anche molti governi hanno deciso di usufruire dei servizi concessi da DeleteMe, in modo da cancellare le proprie informazioni online. Basterà un abbonamento dalla durata di un anno per poter usufruire del servizio e accedere a quelle che sono le migliori soluzioni per proteggere e cancellare i propri dati online.