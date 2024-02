Harry accusato di tradimento: cosa ha fatto quando Elisabetta era ancora viva

Accuse pensatissime quelle rivolte al principe Harry: cosa avrebbe fatto quando la regina Elisabetta era ancora in vita.

Che la vita di Harry sia cambiata radicalmente quando ha deciso di abbandonare Londra per essere un “uomo libero” fuori dalle mura di Buckingham Palace non è di certo un mistero. Il problema però è che il duca del Sussex non si aspettava un simile calo della popolarità nel giro di niente.

Se subito dopo il Megxit, infatti, sia lui che Meghan Markle erano considerati degli eroi contemporanei che a passo spedito aprono la strada verso un nuovo mondo, col tempo il sentiment popolare è cambiato drasticamente. Tant’è che il 2023 senza ombra di dubbi è stato l’annus horribilis per eccellenza dei Sussex.

E anche negli Stati Uniti, dove la coppia è stata osannata non poco, dopo l’uscita di ‘Spare – Il Minore‘ le cose non sono state più le stesse. Sarà che altre oltreoceano le critiche – a tratti feroci – alla Royal Family non sono piaciute particolarmente? Molto probabile in realtà. E ora però certe accuse tornano con forza nella vita di Harry, il quale è stato accusato di tradimento.

Harry, Elisabetta e l’accusa che non ti aspetti: cosa sta succedendo

Impegnato in questo momento nella corsa per la Casa Bianca, durante uno dei suoi comizi in giro per il Paese, l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato anche del principe Harry e dell’affronto grave alla sua famiglia. Il magnate, infatti, ha sempre mostrato una stima smisurata nei confronti della compianta sovrana.

E quando Harry ha deciso di voltarle le spalle per volare in California, per Trump ha rappresentato un vero tradimento non solo all’istituzione che rappresenta, ma anche alla famiglia. E così durante la Conservative Political Action Conference di Oxon Hill, nel Maryland, Trump ha espresso il suo punto di vista rispetto al Duca del Sussex che di certo non avrà gradito.

“Penso che la Royal Family sia stata troppo gentile con lui dopo tutto quello che ha fatto“, ha detto l’ex Presidente degli Stati Uniti. “Ha tradito la regina è imperdonabile“. Ma non solo. Trump, infatti, ha anche aggiunto come “se dipendesse da me, sarebbe solo. Non lo proteggerei“. E considerando che al momento sembra essere il favorito, a novembre il principe Harry potrebbe ritrovarsi ad avere più di un problema.