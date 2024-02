Oroscopo dal 12 al 18 febbraio, parla il cuore: intimità profonda, decisa ed interessante, che energia!

Oroscopo dal 12 febbraio, c’è tanto da esplorare: rapporti e non solo, la scoperta di sé in versioni inedite è…la più grande sorpresa!

Sperimentazione fatta di coraggio e ambizione, in questo momento chi non è deciso a voler cambiare la propria vita? E’ arrivata quella fase dell’anno in cui ci si mette in gioco, senza se e senza ma. Dopo che il mese di gennaio ha determinato l’inizio “stabile” di un nuovo ciclo, subentra una fase tutta nuova, quella dell’esplorazione degli altri e di sé. Chi può esser sé stesso, se non si accorge di quanto c’è di speciale attorno? Nuova fase, nuova corsa verso l’autorealizzazione!

Cosa rende una bomba di energia questa settimana? I Transiti più importanti sono dalla parte dell’evoluzione, e molti rapporti cambiano per sempre la loro dimensione. C’è chi si avvicina, ma anche coloro i quali dopo i primi flirt, si ritrovano adesso su Costellazioni di vita… opposte! Far tesoro delle sorprese piacevoli e ottenerne il massimo beneficio, a volte le cose o le persone, non capitano per caso.

Quali sono i movimenti Astrali più importanti? Marte in Aquario e Congiunzione Venere-Nettuno, tre Pianeti e un Segno Zodiacale che dicono tutto. Guerra, Amore e Sogno per gli Astri, mentre il segno d’aria è sotto la Stella della Ribellione, quella propositiva. Infatti, si nota come l’atmosfera sia imperniata di tenacia, la quale esplora nuovi fronti.

Si parla di nuove versioni di sé, le quali partono da un pensiero che poi si dipana in idea ed anima il ragionamento che ha il potere di trasformare ogni cosa. Come se non bastasse, forse perché in prossimità di San Valentino, il flirt diventa potente. Occhi, sorrisi e passione contraddistinguono i gesti più semplici, solo un occhio attento se ne accorge. Il Sogno contribuisce poi a dar potere all’immaginazione, la base ottimale per porre in essere le azioni che rispecchiano i propri desideri.

Segue un’altra Congiunzione in Marte-Plutone, la Guerra s’incontra con la Trasformazione più intima e profonda dell’Io. Non sarà facile, ma senza dubbio scontrarsi con la propria zona “d’ombra”, fa venir fuori il meglio che si cela dietro l’animo di ognuno. Ma iniziano le prime difficoltà.

A Marte e Venere si aggiunge anche Mercurio in Aquario, c’è troppo caos. Il Pensiero viaggia in maniera decisa tra le emozioni, la percezione di buona parte delle personalità è in uno stato sovreccitazione, come quando ci si innamora. Ecco che i guai iniziano perché in una condizione di totale confusione, come bisogna agire?

La perenne sensazione di star seduti sopra gli spilli, la curiosità di osservare il prossimo da lontano, e l’entusiasmo di non star fermi, sono un po’ quelle sensazioni che si provano quando ci si innamora. Magari non si tratta di infatuazione, ma di uno “stato energetico”. Quel che è certo è che nessuno è escluso da questo “caos” emotivo. I prossimi Transiti danno qualche risposta!

Oroscopo dal 12, occhio ai desideri si fanno… troppo intensi!

Quadratura Mercurio-Urano e Congiunzione Venere-Plutone, si aggiunge l’Astro della Rivoluzione: si combina il fattaccio! Il pensiero da repentino, eccitato e irrefrenabile, si fa più stabile e le azioni più pratiche. Dopo un’iniziale passione, arriva la chiarezza: si ottiene ciò che il cuore brama nel profondo in seguito alla sua scoperta.

Oroscopo dal 12, la triade di vincenti, non teme nessuno!

Toro, Aquario e Cancro, finalmente una gioia per i segni più sfigati dello Zodiaco! Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di personalità che spesso quando si tratta d’amore sono così “presi” da non rendersi conto di star prendendo un bel granchio. Ci sono sorprese interessanti in vista, e anche se ci si può sentir sopraffatti da alcune condizioni inaspettate, è bene fare un grande respiro e affrontare tutto. Non mancano armi di seduzione e strumenti di affezione, ci vuole solo… coraggio! Largo dalle bad vibes, sono evidenti le personalità da evitare, seguire l’istinto.

Segue un quintetto complesso, ma ben affiatato, che sorprese!

Leone, Capricorno, Gemelli, Bilancia e Vergine, che confusione, ma si può tornare in carreggiata. Tutte personalità differenti, ma con una visione comune: l’amore è complicato, e loro… lo sono di più! Per quanto si tratti di segni che sanno bene cosa vogliono, non sempre pongono in essere le mosse che servono per conquistare i propri sogni. Quindi, meglio evitare di complicare le cose quando già sono difficili. A volte, il peggior nemico è nella propria “zona d’ombra”, per cui andare a ricercare la profondità inedita, significa provare ad essere più spontanei e naturali. Perché tutto passa, meno che i sentimenti inespressi.

Conclusione con i quattro peggiori della settimana, ma c’è un margine di ripresa!

Ariete, Sagittario, Scorpione e Pesci, sono in piena… crisi! Complice uno stile di vita ricco di cose e di persone con cui avere a che fare, c’è poco tempo per l’affetto. Nonostante ciò, si tratta comunque dei segni più affettuosi e passionali, solo che devono trovare la loro dimensione per soddisfare le proprie emozioni. L’Oroscopo dal 12 è un po’ crudo con loro, specie a San Valentino. Lasciarsi andare non serve. In questo momento amare sé stessi, accettando i propri fallimenti, e dare spazio alla positività per risollevare l’umore, son le cose migliori da fare. Va bene innamorarsi, ma andarci piano con le situazioni perse in partenza: ci vuole coraggio sì, ma anche… amor proprio ad accettare certi malesseri!