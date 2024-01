Energia sostenibile, Banco dell’energia e Signify insieme per l’ambiente

By

Lo studio proposto da Banco dell’energia e Signify per sensibilizzare sul risparmio energetico: i dati e i dettagli.

Presentato un nuovo studio per sensibilizzare sul risparmio e per contrastare la povertà energetica: intitolato “Direttiva Case Green”, è stato presentato a Milano da Nazareno Viale di Assil (Ass. italiana di illuminazione) ed ha messo in risalto diversi dati sicuramente da considerare sull’argomento.

Come riportato da lapresse.it, durante l’incontro è stato affrontato il tema della povertà energetica, fornendo pratici consigli anche per le abitazioni private e condomini, oltre che promuovendo il passaggio all’illuminazione LED. Alla giornata hanno partecipato il Presidente RETE ASSIST e il Tutor per l’energia domestica Banco dell’energia.

Il convegno e lo studio sono il frutto della collaborazione tra Banco dell’energia e Signify, con il patrocinio di Fondazione AEM (nella cui sede si è svolto appunto l’incontro); una grande occasione per presentare dei dati importanti e trattare tematiche fondamentali legate al consumo di energia.

Banco dell’energia e Signify, il convegno per sensibilizzare sul risparmio energetico

Stando ai dati emersi dallo studio presentato, un condominio con 80 punti luce può ottenere fino al 60% di risparmio energetico scegliendo di passare al LED; inoltre, integrando un sistema di gestione dell’illuminazione commessa, si può arrivare fino al 78%. Quello del risparmio non è però l’unico vantaggio di gestire nel migliore dei modi il proprio consumo di energia elettrica: sempre come riportato da lapresse.it, nello studio è stato evidenziato come ci sia anche una conseguente riduzione della CO2, pari a 16 alberi piantati nel primo caso e a 19 nel secondo (quello con il sistema di gestione dell’illuminazione commessa).

“Oggi abbiamo voluto trasmettere l’importante messaggio che ognuno di noi può far del bene a se stesso, al prossimo e all’ambiente compiendo, nel suo piccolo, scelte più consapevoli. Ogni singolo gesto è importante e ogni singola lampadina, se scelta e utilizzata nel modo corretto, può illuminare la strada per un domani più equo e sostenibile” sono state le parole di Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione AEM e Consigliere Fondazione Banco dell’energia.

Grande soddisfazione per la collaborazione anche da parte dell’Amministratore Delegato di Signify Italia, Israele e Grecia, Carlos Alberto Loscalzo, che ha mostrato l’orgoglio della collaborazione Banco dell’energia e Fondazione AEM. “L’evento di oggi rientra, infatti, in un progetto più ampio e a lungo termine che ha come obiettivo quello di offrire il nostro sostegno alle famiglie che si trovano in condizioni di svantaggio sotto il profilo energetico” ha infatti spiegato.