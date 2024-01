Oroscopo dal 22 fino al 28 gennaio, l’amore è protagonista: concreto ed entusiasta… i sentimenti sono rivoluzionari!

Oroscopo dal 22 fino a fine settimana, entrano in gioco Transiti che parlano d’amore in un modo… alternativo! Cambia tutto, ecco come.

Cambiamenti abbastanza interessanti per i 12 dello Zodiaco: l’amore brilla nelle previsioni dell’Oroscopo dal 22 gennaio! Che dire? Finalmente gli Astri si allineano nella direzione giusta, quella dell’innovazione, ma anche del consolidamento dei sentimenti più importanti. Chi ha amato amerà, chi si è innamorato… si innamorerà ancora e ancora, l’amore può fare grandi cose, soprattutto per alcuni segni!

Questo Oroscopo deve essere considerato una guida, specie per quelli che non riserbano alcuna fiducia nell’amore. Tutto segue il suo corso, se un cuore non batte all’impazzata per una persona, ce ne sarà sempre un altro pronto a suonare all’unisono: le cose non accadono per caso. Adesso, si comprende il “perché” di alcune situazioni in fase di stallo, e di come i sentimenti più profondi non possono essere scalfiti nemmeno dal tempo. Di seguito i transiti più importanti della settimana.

Venere in Capricorno e Luna Piena in Leone, l’Astro dell’Amore sosta sul segno più concreto che ci sia, ma che quando si innamora perde la testa e niente lo fa tornare indietro, cocciuto per com’è. Anche il Satellite del Femminile è parcheggiato astrologicamente parlando su un segno particolare, quello che incarna l’Energia per eccellenza. Queste due combinazioni portano su un altro livello le sensazioni più recondite.

L’Amore viene visto come una possibilità perché si incontra un’energia speciale. Non è detto che sia un nuovo amore pronto a partire, ma c’è una sensazione di solidità che fa bene al cuore poiché genera anche tanta vitalità. Così, arriva un po’ di caso con Urano in moto Diretto, Quadratura Sole-Giove e Congiunzione Marte-Mercurio, cosa succede?

Il Pianeta delle Rivoluzioni è potente grazie alla Stella e all’Astro dell’Energia vitale, ed ha intenzione di esplorare nuovi scenari con l’obiettivo di vederci chiaro. Ma è poi la comunicazione tra i due Pianeti della Guerra e del Pensiero a rendere la situazione più tesa del previsto. Si esige di sapere, ma anche di imporsi senza remore! Come rispondere a questo clima problematico? Lo dicono i prossimi transiti!

Oroscopo dal 22, c’è solo una via d’uscita: Transito definisce ogni cosa!

Congiunzione Venere-Saturno e Trigono Mercurio-Urano, entra in gioco ad esclusione degli altri già nominati, anche l’Astro del Rigor di Logica: che risposte ci sono? Molteplici! Molte non piaceranno, perché a forza di imporsi saltano fuori delle dinamiche inedite. Ma la logica va a favore dei sentimenti in questo caso, perché l’immaginazione può tutto, anche ricominciare laddove le cose non vanno come sperato. Una parola? Si riparte da 0, coraggio!

Oroscopo dal 22, da chi è composta la Triade più innamorata?

Ariete, Pesci e Vergine, sono al massimo della passione: i sentimenti raggiungono le Stelle! Reduci da un periodo complesso nel quale le relazioni sono naufragate, poi riemerse, ed ancora affondate, hanno trovato la strada giusta. Le emozioni vanno vissute senza rimpianti, e loro sono decisi a perseguire questo obiettivo con entusiasmo. Attenzione alle fregature, non tutti ci mettono il cuore in quello che fanno. Molti impiegano il pieno individualismo in tutto ciò che fanno. Eliminare chi è tossico dalla propria vita.

Mix di cuori spezzati e ricolmi d’affetto, questo quintetto deve cambiare strategia!

Rimonta geniale per il Sagittario, ha bene chiaro in mente cosa desidera, soprattutto ha capito che le emozioni non fanno tutte paura, e che esporsi con le persone giuste è tutto che di guadagnato in amore. Anche il Capricorno è più sicuro di sé, specie per le ultime esperienze fatte, deve solo capire che lasciarsi andare va bene, ma senza paura di errare. Persino l’Aquario sembra essere più deciso del solito, si perde meno nei suoi sofismi, ed è sicuro di quel che sta già progettando il suo ingegno folle a livello professionale. Meglio per lo Scorpione, la passione è dalla sua, incendia la settimana dedicandosi al partner con delle attenzioni che rendono il rapporto ancora più speciale. Contentissima è la Bilancia, che riesce a dedicare del tempo a tutti i suoi hobby e persino alla persona amata: niente frustrazioni, solo voglia di vivere!

Concludiamo con chi è senza speranze: quartetto sfigato… deve ricominciare da capo!

Gemelli, Cancro, Leone e Toro devono mettersi tutti in testa che se perseverano nelle loro ansie, debolezze, nervosismi e irremovibilità, finiranno per trovarsi davanti sempre lo stesso vicolo cieco. Non serve disperarsi, ma aprirsi a nuove vedute e poi agire, senza fare giochetti e strategie subdole. Qualcuno si è lasciato andare a degli atteggiamenti che poco sono sembrati “evidenti”, ma che nel concreto hanno riposto i semi dei frutti che adesso hanno un gusto acerbo e che nulla hanno a che fare con la gioia tanto ricercata. Meglio prendersi del tempo, senza allontanare chi è speciale, ma comprendendo per una volta di aver responsabilità in quanto compiuto. Ci sono buone nuove in arrivo, ma occorre saperle accogliere.