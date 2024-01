Nautica, si conclude la Monaco Optimist Team Race: i vincitori

Si conclude la 14esima edizione della Monaco Optimist Team Race, competizione organizzata dallo Yacht Club de Monaco: ecco i vincitori.

Anche il 2024 è iniziato con tantissimi eventi e gare sportive con protagonista lo Yacht Club de Monaco, sempre coinvolto nello sviluppo di una nautica sportiva e turistica sostenibile e guidato verso traguardi importantissimi dal suo presidente, il Principe Alberto II di Monaco.

Parlando di sport e competizione, negli scorsi giorni (dal 10 al 14 gennaio) si è svolta la 14esima edizione del Monaco Optimist Team Race, un evento che ha visto coinvolti i migliori team di Optimist; provenienti da 18 paesi diversi, 72 velisti under 14 (divisi in team da quattro membri) si sono sfidati dando grande spettacolo.

La competizione è stata davvero avvincente, ma alla fine (come riportato da LaPresse) a spuntarla sono stati i velisti turchi: ecco tutti i dettagli a riguardo, mentre i vari team si danno già appuntamento al prossimo ottobre, quando si svolgerà la Optimist European Team Racing Championship ancora una volta organizzata dallo YCM.

Monaco Optimist Team Race 2024, i risultati della competizione organizzata dallo Yacht Club de Monaco

La Monaco Optimist Team Race 2024 conclude la sua 14esima edizione e alla fine, a spuntarla, è stato l’equipaggio della federazione velica turca, in finale contro quello della Spagna; la medaglia di bronzo è finita invece alla Croazia, campioni uscenti della competizione. Un grande evento di sport che ha celebrato vari valori come l’amicizia e il gioco di squadra.

“La Monaco Optimist Team Race rappresenta molto più di una semplice competizione. È una celebrazione del fare squadra, della disciplina e del superamento dei propri limiti. È un’opportunità unica per i giovani velisti di sviluppare le proprie capacità creando legami con altri sportivi di tutto il mondo” sono state infatti le parole, come riportato da lapresse.it, del segretario generale dello Yacht Club di Monaco, Bernard d’Alessandri.

Questa 14esima edizione è stata supportata da Monaco Marine, FxPro, il fornitore di attrezzature per la vela Slam, il cantiere navale Erplast e Peace and Sport; un appuntamento velistico che si fa di anno in anno sempre più grande e importante, per la gioia sia degli organizzatori e dei partecipanti sia dei tanti fan e sostenitori. Chi sarà il vincitore il prossimo anno? Al momento, è la Turchia che si gode la medaglia d’oro.