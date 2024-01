Oroscopo dal 15 al 21 gennaio: chance, fiducia e originalità, l’inaspettato…vince!

Oroscopo dal 15 gennaio, news per i coraggiosi: lottare con un pizzico di fantasia, i pensieri sono potenti e l’azione… cambia tutto!

Solo chi sa osare può avere la meglio, e i Transiti dell’Oroscopo dal 15 gennaio fino a fine settimana, promettono bene proprio per chi ha intenzione di dare una svolta alla propria vita. L’anno è iniziato con una portata energetica d’impatto, ma non serve a nulla se non viene canalizzata nei gesti che servono per consolidare i propri obiettivi. Ecco quali sono le previsioni più importanti, e chi sono i segni dello Zodiaco più agguerriti.

C’è qualche segno un po’ spento, complice delle delusioni in arrivo. Cos’è meglio, agire senza rimpianti, nonostante tutto, o evitare di fallire? Punti di vista, quel che è certo è che molti amici dello Zodiaco si troveranno d’innanzi delle sfide niente male. Si tratta di tutte quelle situazioni che danno origine a cambiamenti importanti destinati a durare per buona parte del 2024. In una parola? Adesso si instaura il mood dell’anno!

Due Sestili, Sole-Nettuno e Saturno-Mercurio, rispettivamente la Stella dell’Energia e gli Astri del Sogno, Rigor di Logica, e Pensiero: cosa accade? Come già accennato, la potenza del ragionamento è tanta, spazia dalla fantasia alla logicità, ma è da questo mix che si può cogliere il meglio da ambe le parti. Idee che progettano in grande, sia che si tratti di lavoro che di relazioni. Darsi una chance, è quel che serve, senza timori.

Seguono un Trigono Giove-Mercurio e una Quadratura Venere-Nettuno, entrano in gioco anche il Pianeta della Forza e quello dell’Amore, ad esclusione degli altri già citati. La comunicazione tra Astri è in parte favorita, ma anche svantaggiata. Complice la voglia di crescere a chiarire ciò che si prova nel cuore con ciò che è la verità. Dov’è il problema? Non tutti accolgono la verità nel modo giusto. Bisogna però avere fiducia in sé stessi, nonostante tutto.

Quindi, come esito alle sfide della settimana, alcune che provengono da tempo passato e che fanno sì che “tutti i nodi vengano al pettine”, c’è più di una risposta attesa. Nel prossimo Transito si spiega la soluzione più efficace per affrontare tutto questo.

Oroscopo dal 15, basta noia, ciò che è scontato non serve!

Dopo la chance e la fiducia in sé stessi, subentra quel che per molti è spontaneo da manifestare, per altri meno, ma c’è anche chi non può fare a meno di essere attratto da ciò che è… originale! E’ questa l’ulteriore risposta dello Zodiaco, la quale proviene direttamente dal Transito più brillante: il Sole entra in Aquario! Proprio con l’energia “folle” del segno d’aria più creativo e rivoluzionario, non serve aver paura, ma voglia di esplorare e di uscire dalla zona di comfort. Ecco chi sono i segni che se la vivono meglio, e quelli che fanno peggio.

Oroscopo dal 15, la Triade vincente è imbattibile!

Il primo segno che può conquistare tutto è quello più “dedito al pensiero”, si tratta del Gemelli: è arrivata la sua rivalsa! Mai come adesso si sente carico di energie, e proprio per questo deve tentare il tutto per tutto per conquistare i suoi sogni. Anche il Leone non è da meno, complice il Sole entrato in gioco e che conferisce lui la maggior potenza d’intenti possibile. Persino l’Aquario sovrasta tutto ciò che i suoi piedi calpestano, l’originalità lo porta laddove mai avrebbe immaginato. La Triade deve essere sicura di sé, e sfruttare il proprio ingegno: l’anno è destinato ad essere fruttuoso.

Segue un Quintetto di incompresi, ma sanno cosa fare!

Un caparbio come l’Ariete sa bene dove andare a puntare, specie se lo fa come sempre: mettendo in gioco il suo cuore! Deciso come non mai, questa volta non arranca, ma mette in atto il meglio di sé. Segue una Bilancia attenta ai piccoli gesti e dedita alla comunicazione, si lascia andare ai sentimenti più genuini. Ancora è il Cancro a vivere qualche gioia, non resta che escludere ciò che è malevolo, perché non si può non dare spazio alle cose belle in arrivo. Bene anche per il Pesci, sensibile all’Energia del Cosmo, la fa propria, e la mette in atto con arguzia, niente caos, solo immaginazione potente e canalizzata a modo. Che dire dello Scorpione? Forte, intuitivo e passionale, l’amore e la sessualità sono dalla sua: le relazioni viaggiano al meglio! Cosa devono fare tutti loro? Agire, e basta!

Concludiamo con Quartetto in oblio, ma la strada… è percorribile!

Sagittario, Vergine, Capricorno e Toro, non c’è pace per questi amici. Complice una stanchezza cronica dalla quale non ci si è ancora ripresi, figuriamoci riprendere con le incombenze quotidiane! C’è però qualcosa di positivo dalla loro: la fortuna li avvolge come un manto di luce, devono solo essere sé stessi! A volte, per perdita di ottimismo, ossessione per la perfezione, astio per l’imprevisto, e per irremovibilità di pensiero (vizi di tutti gli amici in gioco) si finisce per perdere di vista la propria originalità, la quale si rivela essere l’unica chiave per la ripresa!