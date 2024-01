Sonia Bruganelli, tutta la verità sul filrt con Antonino Spinalbese: “Mi ha telefonata Belen!”

By

Dopo tanti rumors, emerge finalmente la verità del filrt di Sonia Bruganelli con l’ex di Belen Rodriguez: ecco che cosa è successo.

L’opinionista del Gf Vip 6 e 7, ufficialmente single dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, avrebbe cominciato, stando ai bene informati, una frequentazione con Antonino Spinalbese. La notizia della relazione, fino ad ora era stata commentato dalla diretta interessata con una semplice battuta ma finalmente è venuto fuori molto di più a riguardo.

A decidersi a spiegare tutto è stata proprio Sonia Bruganelli, che ha rivelato anche di un comportamento inaspettato da parte di Belen Rodriguez. Chissà ora come reagirà Elio Lorenzoni, il nuovo compagno della conduttrice argentina. Scopriamo che cosa è saltato fuori nelle scorse ore.

Sonia Bruganelli, tutta la verità sul filrt con Antonino Spinalbese e la reazione di Belen Rodriguez

Da circa un anno a questa parte non si fa che parlare della vita privata di Sonia Bruganelli, l’opinionista del GF Vip 6 e 7 infatti, ha comunicato la sua separazione dal marito Paolo Bonolis, lasciando tutti i fan della storica coppia a bocca aperta, ma non solo. Dopo aver fatto sapere a tutti che il loro matrimonio era finito, ha fatto parlare di sé anche per altri motivi, ugualmente legati alla sfera sentimentale.

Da un po’ di tempo infatti, sono emersi alcuni rumor riguardanti un probabile flirt tra lei e Antonino Spinalbese, l’ex concorrente del GF Vip 7 ed ex partner di Belen Rodriguez. A far luce sulla sulla vicenda è stata proprio Sonia Bruganelli in persona, ospite, alcune ore fa del salotto TV di Silvia Toffanin.

Durante l’ultima delle puntate di Verissimo Sonia Bruganelli infatti, ha chiarito la questione, e ha dichiarato che i contatti tra lei e Antonino Spinalbese non sono mai andati al di là della dell’amicizia, ma la cosa più incredibile che ha svelato è stata che, a quanto pare, a seguito della diffusione di tale gossip, perfino Belen ha pensato di chiamare Sonia al telefono. Nel corso delle festività natalizie la showgirl argentina le avrebbe fatto gli auguri di Natale e in quell’occasione, come l’opinionista stessa del GF Vip ha svelato, avrebbe cercato una sorta solidarietà femminile, chiedendole anche se le voci sul loro flirt avessero un fondamento.

Sonia Bruganelli ha commentato: “Non l’ho potuta aiutare purtroppo”, sottolineando la gelosia di Belen Rodriguez verso il suo ex Antonino Spinalbese e spiegando di averla dovuta rassicurare a riguardo del loro rapporto. Chissà ora come reagirà Elio Lorenzoni, il nuovo compagno di Belen, sapendo che la sua dolce metà si è ingelosita di fronte alla notizia del probabile filrt di Sonia Bruganelli con l’ex, papà della piccola Luna Marie.