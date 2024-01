Yacht Club de Monaco, l’incontro su turismo e sostenibilità

Lo Yacht Club de Monaco ospita la Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous, incontro su marine virtuose e turismo sostenibile.

Anche in questo 2024 lo Yacht Club de Monaco sarà coinvolto in tantissimi eventi, sia riguardanti l’ambito sportivo che la tecnologia, la sostenibilità e la salvaguarda dell’ambiente e dell’habitat marino. Dopo aver festeggiato i settant’anni dalla fondazione, il Principe Alberto II di Monaco continua a presiedere il club con grande orgoglio, portandolo verso nuovi traguardi.

Uno dei temi che lo YCM ha sempre avuto a cuore e che vuole continuare a sviluppare anche quest’anno è quello della nautica sostenibile; per questo, negli scorsi giorni (come riportato da LaPresse) ha ospitato la Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous, evento che ha proprio questo come tema centrale.

La manifestazione ha come obiettivo la sensibilizzazione per lo sviluppo di marine virtuose e un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente; ecco i dettagli di come si è svolto l’evento, che ha dato tantissimi spunti ed ha visto la presenza di tantissimi ospiti internazionali.

Allo Yacht Club de Monaco la Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous: l’evento per marine più virtuose

Come riportato da lapresse.it, alla manifestazione hanno partecipato numerosi gli ospiti internazionali con diversi contributi; hanno partecipato 50 startup e scaleup e diversi architetti provenienti da 26 paesi diversi, oltre che finanziatori e rappresentanti politici, oltre che il principe Alberto II di Monaco. Obiettivo principale dell’evento la presentazione di alcune novità in termini di nautica sostenibile, con la possibilità per politici, finanziatori e innovatori di riunirsi e confrontarsi con l’ecosistema di porti turistici che lavorano, di giorno in giorno, per realizzare un turismo sempre più responsabile.

“Lo yachting è un’economia circolare che include molti fattori dal produttore alla destinazione finale. La marina è un po’ come un aeroporto: inizia tutto da lì, dall’arrivo, e da come la marina è in grado di coinvolgere tutto il territorio in cui si trova” spiega Alessandra Priante, direttrice Europa dell’Unwto, che poi ha continua (sempre come riporta LaPresse) nel suo discorso.

“Più c’è una visione a 360 gradi più si riescono a trovare strategie vincenti perché la sostenibilità si deve concretizzare in una serie di azioni”. Al termine dell’evento consegnati poi gli International Smart & Sustainable Marina Awards per tre categorie, Startups & Scaleups, Marinas e Architects.