William e Kate, svelato il segreto del loro amore: lo facevano anche Elisabetta e Filippo

William e Kate sono più affiatati che mai in pubblico e non solo, ma qual è il successo del loro amore che sembra pronto a durare per sempre?

Kate Middleton e il principe William sono una delle coppie più salde e amate dai sudditi e dai fan in giro per il mondo. Sono tantissime, infatti, le persone che apprezzano i royals, tant’è che per molti sono loro, e non Carlo e Camilla, il volto della monarchia inglese, quello che piace e convince subito.

Ma vincono su tutta la linea anche rispetto a Harry e Meghan che pagano lo scotto di aver esagerato in questi ultimi mesi con la Famiglia Reale con scoop e rivelazioni scottanti che non hanno fatto altro se non allontanare i fan dai Sussex. In altre parole, William e Kate non si toccano non solo perché funzionano come coppia, ma perché rappresentano il futuro della Corona inglese.

E in una Londra che sembra ancora smarrita, nonostante sia passato più di un anno dalla scomparsa della regina Elisabetta e l’egregio lavoro di Carlo che si è rivelato essere un sovrano giusto e al passo coi tempi, il principe e la principessa costituiscono una certezza granitica a cui non si vuole di certo rinunciare. Ma qual è il segreto del loro amore che sembra destinato a durare una vita intera come nelle favole?

Parla il maggiordomo reale di William e Kate: il principe e la principessa come Elisabetta e Filippo

Un ex maggiordomo reale, Grant Harrold, che conosce Kate Middleton e il principe William dai tempi dell’università al St Andrews, in un’intervista rilasciata al magazine ‘HELLO!‘, ha dichiarato che la coppia reale gli ricorda la regina Elisabetta e il principe Filippo per una ragione molto dolce.

Agli occhi di Harrold, infatti, il Principe e la Principessa del Galles, oltre a essere marito e moglie, si comportano anche come “migliori amici” ed è questo il successo del loro grande amore, proprio come quello dei nonni di William. “Il bello di William e Kate è che mi ricordano molto la defunta regina e il principe Filippo“, ha spiegato l’ex maggiordomo di Buckingham Palace.

Anche Elisabetta e Filippo erano una squadra vincente pronta a sostenersi sempre a vicenda e William e Kate non sarebbero da meno. “Quando scherzano insieme, entrambi sono molto presi e coinvolti” – ha aggiunto ancora Harrold – “ed è sempre divertente stare in loro compagnia“.