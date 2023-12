Harry sarebbe “scioccato”: spunta solo adesso la verità su Frogmore Cottage

Aveva destato scalpore la decisione di Carlo di sfrattare Harry da Frogmore Cottage, solo ora però spunta la verità: il principe è scioccato.

Poco dopo l’uscita di ‘Spare – Il Minore‘ Carlo aveva deciso di sfrattare suo figlio Harry da Fragmore Cottage. Nonostante fosse un regalo della regina Elisabetta per le nozze del principe, infatti, e che era costato a Harry anche 3 milioni di sterline per alcuni importanti lavori di ristrutturazione, i Windsor hanno preteso e ottenuto che la residenza dei Sussex tornasse a essere un bene della Corona inglese.

Sarebbe stato strano il contrario però. Sappiamo tutti più che bene, infatti, come Harry si sia scagliato duramente contro Camilla – definita la matrigna cattiva, nonché la prima responsabile degli attacchi della stampa britannica ai Sussex – e William. A proposito di William però, è emerso un ritratto del principe ereditario che in pochi conoscevano, se non proprio i più intimi.

Lo Spare, infatti, ha raccontato con dovizia di particolari della lite accesa tra i due a causa di Meghan Markle. Ma non solo. Harry ha anche aggiunto come il fratello maggiore fosse un violento, non proprio una bella pubblicità per il futuro erede al trono del Regno Unito. E così i Windsor sono corsi ai ripari con un’azione che ha avuto sin da subito il sapore della ripicca. Harry però non poteva minimamente immaginare chi abbia davvero macchinato lo sfratto di Fragmore Cottage.

Altro che William e Camilla: ecco chi ha ordinato lo sfratto di Harry e Meghan da Fragmore Cottage

Tutti pensavano che a convincere Carlo dello sfratto fossero stati Camilla e William. In realtà però è stata la principessa Anna, sorella minore del sovrano, a ordinare che Harry restituisse alla Corona la proprietà reale. E sono stati vani tutti i tentativi del duca di convincere il padre a cambiare idea. Harry, infatti, avrebbe fatto leva sui figli: “Non vuoi più vedere i tuoi nipoti?“, avrebbe detto a Carlo.

Ma il sovrano, e soprattutto la principessa Anna, sarebbero stati irremovibili. Come riportato da ‘Paris Match‘ che ha pubblicato un estratto del libro bomba ‘Endgame‘ del giornalista britannico Omid Scobie, molto vicino a Harry e Meghan, la sorella del re avrebbe avuto un ruolo decisivo, tant’è che è stata “in prima linea tra i sostenitori di un approccio rigoroso“.

Ovviamente, anche William ha fatto la sua parte e le parole poco lusinghiere di Omid Scobie confermerebbero i rapporti più che tesi tra i fratelli. Il principe del Galles, infatti, “vuole che il lavoro venga portato a termine e non ha avuto problemi con le vittime lungo il percorso“, compreso Harry che ancora oggi sarebbe scioccato per lo sfratto da Frogmore Cottage.