Oroscopo dal 4 al 10 dicembre, lo Zodiaco s’incendia di passione: decisioni in arrivo!

Oroscopo dal 4 dicembre fino a fine settimana, le previsioni piacciono agli animi sognatori, un po’ meno agli insicuri dello Zodiaco.

Amore e insicurezze, chi è pronto a vederci chiaro per mettersi in gioco? Non tutti i 12 segni dello Zodiaco amano “rischiare”, specialmente quando entrano subentrano aspetti che riguardano il cuore. Ma se c’è un momento per cambiare tutto, è proprio questo. I Transiti hanno soprattutto come protagonista il pianeta dell’Amore che condiziona le Energie nella direzione di una passione sempre più intensa. Chi non coglie la bellezza del momento, rischia di passare le vacanze… con un nodo in gola!

Meglio un errore o un rimpianto? Sono punti di vista che determinano il modo di vivere di ognuno. Non tutti hanno la stessa visione quando si tratta di cogliere delle sfide. Non solo amore, ma anche ambizione sul posto di lavoro e benessere fisico e mentale. Pensare ed agire in modo differente, implica fare quel passetto in più nel grado di “evoluzione” di ciascuno. Uscire dalla comfort zone non è per tutti, ed in questa fase dell’anno le cose saranno evidenti.

Come già accennato, è Venere ad essere grande protagonista, in quanto è protagonista di ben 3 Transiti: Venere in distacco dalla Bilancia, entra in Esilio Scorpionico, Trigono Venere-Saturno e Opposizione Venere-Giove. Cosa ci si dovrà aspettare? Analizzando la situazione dal primo al terzo transito, accade ciò.

Le Energie di Eros convergono verso una passione finora taciuta, ma che con la potenza del Dominio dello Scorpione, si infrange in situazioni ricche di tensione. Esito positivo o negativo, dopo aver agito si saprà. E da qui segue il secondo Aspetto dei Pianeti, con l’aggiunta di Saturno, astro del Rigor di Logica, si propende per l’Amore.

Le azioni sono dirette al consolidamento della stabilità, ma è con l’Opposizione e l’ingresso di Giove, pianeta dell’Energia Vitale, che arriva un momento cruciale: si fa chiarezza sui limiti e sulle possibilità, la scelta diventa definitiva.

Questo mette paura ad alcuni, per altri è l’inizio di un nuovo ciclo. Come se non bastasse Nettuno, pianeta delle Illusioni, torna in moto diretto, quindi non c’è più spazio per la confusione, si decide il da farsi. Come fare un ulteriore passo in avanti alla conquista dei sogni? Lo suggerisce il prossimo Transito.

Oroscopo dal 4 dicembre, c’è una soluzione… ascoltare i propri sentimenti!

Che sia un esito positivo o negativo non importa, mettersi al servizio delle proprie emozioni è la cosa migliore da fare. Farlo rispettando l’armonia con il prossimo, è ciò che serve per chi ha una persona nella mente, oppure vorrebbe gettarsi in nuove relazioni. Passo dopo passo, anche le Stelle confermano ciò. L’ultimo transito che dà una svolta a tutto è: Trigono Giove-Mercurio, le emozioni dicono cosa si si può permettere di fare!

Oroscopo dal 4 dicembre, la triade è sicura di ciò che prova, e va lontano!

Gemelli, Cancro e Leone, è il loro momento: non va sprecato! Che si tratti di Amore, Lavoro o Benessere in generale. In seguito ad un periodo in cui pensieri sembravano essere incontenibili, le emozioni fluiscono nella direzione in cui devono. In questo momento, si deve dare priorità assoluta a ciò che si prova, e solo in questo modo si può davvero capire fin dove ci si sente di spingersi. Non serve strafare, farsi paranoie, o essere aggressivi se non va come previsto, è bello vivere con tutto il cuore, senza limite alcuno.

Meglio mettersi in ascolto, altrimenti i treni passano… e non tornano più!

Vergine, Bilancia, Ariete e Pesci, sono un po’ confusi, ma qualche emozione “di troppo” darà loro le risposte che cercano. Anche segni più concreti come l’amica di terra, e confusi come quello d’aria che di solito mettono il lucchetto al cuore, questa volta cambieranno visione. I due restanti, fuoco e acqua, sono passionali e romantici con gli occhi a cuoricino. Quindi, più che gettarsi in nuove situazioni, devono scegliere… quelle giuste! Per tutti e quattro c’è lo stesso consiglio: laddove si palesano situazioni simili a quelle del passato che hanno fatto soffrire, cambiare strada!

Concludiamo con un quintetto di infelici: l’amore è lontano se chi lo desidera… non ci crede davvero!

Arriva un quintetto di segni tristi, c’entra l’intersecarsi di situazioni articolate, ma anche il peso delle proprie azioni che si protrae nel tempo ha il suo perché. Capricorno, Aquario, Scorpione, Sagittario e Toro, non è bella la visione del momento. Tutti con errori differenti, percepiscono un senso di chiusura che li mette in difficoltà, specialmente nei rapporti interpersonali. Aprirsi alle persone amate potrebbe essere il modo opportuno per scaricare le tensioni e lo stress del momento, ma anche per capire che l’Amore, sincero ed autentico, va nutrito ogni giorno.