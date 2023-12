La zucca: tutti i benefici dell’ortaggio autunnale arancione

Gustoso ortaggio autunnale dal colore arancione, la zucca rappresenta un’alleata della salute grazie alle sue numerose proprietà benefiche.

Appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae e presente in diverse varietà, la zucca è un ortaggio autunnale di colore arancione amatissimo e presente in molte ricette gustose della stagione. È possibile trovarla da settembre fino a quasi tutto l’inverno, quando il clima lo permette.

Ottimo ingrediente in cucina, la zucca è ricca di nutrienti che apportano numerosi benefici alla salute dell’organismo. Scopriamo alcune delle proprietà benefiche della zucca.

I benefici della zucca

La zucca vanta numerosi benefici per la salute del corpo. Basti pensare che sembra prevenire i calcoli renali, l’insufficienza renale, la ritenzione di liquidi e la cistite, per quanto riguarda l’apparato urinario. Contrasta, inoltre, lo stress, l’insonnia – avendo proprietà rilassanti – l’ansia e la depressione, fungendo da alleata anche contro l’obesità, l’influenza e alcune infezioni grazie alle proprietà antivirali, antisettiche e antifungine.

Per ciò che concerne il sistema cardiovascolare, può essere di aiuto per la prevenzione dell’angina pectoris, contro l’anemia, l’ipertensione arteriosa e per un buon livello di colesterolo nel sangue. Sembra, inoltre, che possa essere ottima nel combattere e prevenire gastrite, stipsi, bronchite, faringite, laringite, cataratta e fotofobia (queste ultime due per la presenza di vitamina A).

Le proprietà nutrizionali dell’ortaggio autunnale arancione

Per cento grammi di prodotto, la zucca contiene soltanto 26 calorie; motivo per cui viene considerata ipocalorica, oltre a essere altamente digeribile. Ricca di betacarotene, vitamina A (7386 UI), vitamina C (9 mg) e vitamina E, protegge la salute della pelle, delle ossa, dei denti, della vista e delle mucose, calmando i dolori articolari, riducendo – come detto – gli effetti negativi di stress e ansia e proteggendo dalle malattie cardiache. La vitamina C agevola anche la produzione di globuli bianchi e la funzionalità delle cellule immunitarie.

La zucca contiene anche potassio (340 mg), fosforo (44 mg), calcio (21 mg) e, avendo pochi zuccheri, è indicata in caso di diabete, oltre a poter essere consumata in gravidanza e durante l’allattamento. Le fibre (0,5 g) presenti agevolano l’attività intestinale, calmando anche la fame per il senso di sazietà che apportano. Nei semi di zucca sono presenti anche magnesio e zinco, utili per l’apparato urinario e per le corrette funzioni intestinali.

Nei semi di zucca sono presenti anche gli acidi grassi omega-3 (3 mg) e gli acidi grassi omega-6 (2 mg), ancora una volta utili per la salute del cuore e il corretto livello di colesterolo. Gli antiossidanti presenti contrastano i radicali liberi e, di conseguenza, lo stress ossidativo cellulare, contrastando il rischio di malattie croniche. Infine, la presenza di ferro (0,8 mg) e di folati (16 mcg) contribuisce al rafforzamento del sistema immunitario.