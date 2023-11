La Tim lancia una nuova campagna contro la violenza sulle donne: “La parità non può aspettare”

La nuova iniziativa della Tim a sostegno di tutte le donne vittime di violenza e a favore della parità di genere: un passo sociale decisivo.

La violenza sulle donne è purtroppo un problema sociale sempre più stringente e, per sostenere tutte le vittime e soprattutto dare un fermo messaggio contro ogni forma di abuso e a sostegno della parità di genere, vengono lanciate sempre più iniziative a livello sia governativo che da parte di privati e aziende.

In un mondo dilaniati da diverse guerre, va assolutamente rimesso al centro dei pensieri di tutti la sacralità e il rispetto per la vita di ogni singolo individuo ed in questo senso diventano sempre più concreta e capillare la rete di sostegno alle donne, purtroppo spesso ancora al centro di tristi e drammatiche vicende di cronaca.

Di recente, la grande novità arriva da TIM, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni; grazie alla nuova collaborazione con l’associazione no profit DonneXStrada (che da tempo si batte per garantire la sicurezza in strada e contro la violenza di genere) nasce un’iniziativa sul territorio più che lodevole per dare un forte messaggio.

TIM e DonneXStrada, l’iniziativa a favore delle parità di genere e della sicurezza delle donne

Tim lancia la nuova campagna con lo slogan “la parità non può aspettare” ed agisce concretamente per dare supporto alle donne. Supportando l’attività dell’associazione DonneXStrada, infatti, l’azienda (come riporta lapresse.it) ha deciso di mettere a disposizione i propri negozi in tutta Italia per accelerare la diffusione dei “punti viola”, luoghi sicuri e con professionisti pronti a mettersi a disposizione per supportare e tutelare le vittime di violenza.

“Abbiamo scelto di aderire a questo progetto bellissimo con entusiasmo perché vogliamo assolutamente affrontare questo tema prioritario e non vogliamo girare le spalle” ha spiegato, lanciando l’iniziativa, il Responsabile Commercial Consumer di TIM Massimiliano Chinzari, annunciando la certificazione di molti punti vendita diretti TIM a “punti viola.”

“Al loro interno ci saranno dei professionisti, che normalmente vendono beni e servizi, che sono stati formati anche per accogliere potenzialmente donne vittime di violenza” ha poi aggiunto, sottolineando la netta presa di posizione da parte dell’azienda. Anche l’associazione DonneXStrada si è detta molto contenta di quest’iniziativa concreta e operativa sul territorio, nella speranza che possano esserci collaborazioni anche con tante altre aziende.