Kate Middleton si trova in una nuova fase della sua vita: c’entra The Crown

Con l’uscita imminente di The Crown, un insider vicino a Kate Middleton ha raccontato il cambiamento della principessa.

Per Kate Middleton è stato un anno intenso sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, il gossip che l’ha vista protagonista suo malgrado questa primavera insieme a William e la sua presunta amante Rose Hanbury, di certo non ha giovato alla principessa che si è trovata nel bel mezzo di una bufera mediatica perfetta.

Tutti, infatti, si aspettavano un suo passo falso durante l’incoronazione di Carlo e Camilla lo scorso 6 maggio. Sarebbe bastato uno sguardo di troppo o una parola in meno per amplificare i riflettori sulla principessa, ma non è accaduto nulla di tutto ciò anche se comunque è riuscita a stupire ugualmente al passaggio di Camilla.

Kate è sempre impeccabile e rispetta con dedizione il protocollo reale. In quest’anno, però, non solo è cresciuta parecchio, ma ha compreso la reale portata della sua presenza all’interno della famiglia reale. E così si è potuta permettere perfino di non inginocchiarsi davanti alla nuova regina in una forma di ripicca nei suoi confronti.

A cosa si deve la metamorfosi profonda di Kate Middleton?

C’è una ragione profonda però dietro il cambiamento di Kate Middleton. Da quando è morta la regina Elisabetta ed è diventata principessa del Galles, nonché futura regina del Regno Unito, la Middleton ha realizzato di dover far fronte a diverse responsabilità soprattutto dal punto di vista umanitario e sociale.

Ecco perché, tra le altre cose, Kate in questo ultimo anno si è dedicata animo e corpo alla salute mentale e al benessere dei bambini nei primi 5 anni di vita, un progetto questo, lo Shaping Us, che le sta particolarmente a cuore e che dimostra soltanto che la principessa è cresciuta e non sarà mai la solita royal annoiata che pensa solo a feste e matrimoni.

La principessa, infatti, “si sente sotto i riflettori come mai prima d’ora“, ha raccontato una fonte vicino a Kate Middleton a ‘Us Weekly‘ parlando di come si trovi in una nuova fase della sua vita. “Kate rappresentava la moglie e madre perfetta e femminile” – ha aggiunto ancora l’insider – “Ora vuole essere vista come una potente e gentile leader umanitaria“.

La “colpa” però è anche di The Crown. Nell’ultima stagione, infatti, si parlerà anche degli inizi della storia d’amore tra lei e William. Motivo per cui ci tiene a non passare come la “giovane donna molto privilegiata e malata d’amore“, ha confessato la fonte. Va da sé quindi che questo cambiamento sia anche il risultato (ben riuscito) di Kate di conquistare la gente prima che esca la serie tv.