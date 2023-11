Grimaldi Alliance protagonista della seconda edizione di Garanzia Campania Bond: l’Arranger per il programma di Basket Bond della Campania.

Grimaldi Alliance si erge come protagonista dell’economia della Campania; lo studio legale, che da anni offre un servizio di One Stop Shop per tutti quei quei clienti che devono seguire i loro investimenti cross-border, fa ancora una volta un passo concreto e innovativo portando nel settore tutta la sua competenza.

Come riportato da lapresse.it, infatti, Grimaldi Alliance ha partecipato attivamente alla seconda edizione di Garanzia Campania Bond (programma di Basket Bond promosso dalla Regione Campania) assistendo l’Arranger (il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mediocredito Centrale S.p.A. e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.).

Lo strumento, che prevede la raccolta di fondi tramite una serie di emissioni di minibond, rappresenta per le imprese una valida alternativa al tradizionale canale bancario, oltre che un’opportunità concreta per ottenere un finanziamento a lungo termine con condizioni economiche molto più che competitive sul mercato. Il ruolo di Grimaldi Alliance è stato decisivo e coordinato da importanti nomi dello studio.

Grimaldi Alliance segue l’Arranger di Garanzia Campania Bond: altra grande soddisfazione per lo studio

Grazie alla competenza e al tema multidisciplinare che da sempre contraddistingue Grimaldi Alliance, lo studio assistito l’Arranger sia nei rapporti con Sviluppo Campania (nelle fasi iniziali di partecipazione alla gara e poi, in seguito, di strutturazione dell’operazione) sia successivamente nei rapporti con le pmi e in quelli con gli investitori.

A coordinare l’operazione, sempre come riportato da lapresse.it, il managing partner Francesco Sciaudone e il partner Andrea Martina; nello specifico, il team operativo è stato poi composto da diverse altre figure di spicco, oltre che partner. Sia nel primo che nel secondo slot, Grimaldi Alliance ha seguito l’emissione contestuale di 12 bond; le aziende protagoniste avranno dunque modo di finanziare programmi di sviluppo per nuovi investimenti direttamente sul territorio campano, con un impatto più che positivo.

L’elenco di aziende coinvolte vede nomi come Bervicato S.r.l., Cartiera Confalone S.p.A., Geco Renew Group S.r.l., Netgroup S.p.A. e Soft Tecnology S.r.l., Campania ResinFer S.r.l., Elia S.r.l., GPM S.r.l., Manutenzione ed Assistenza Computers S.r.l., Ok Informatica S.r.l., Site S.r.l. e Solania S.r.l; sicuramente una bella notizia per la Regione Campania e per le aziende che si apprestano a realizzare grandi progetti nel prossimo futuro.