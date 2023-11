Camilla e Kate: così distanti tra loro, la pensano allo stesso modo su Harry

Per quanto Camilla e Kate non possano essere più distanti tra loro, la pensano allo stesso modo sul principe Harry.

Che tra Camilla e Kate non sia tutto rose e fiori non è di certo un mistero. Da sempre, infatti, la regina consorte è un po’ diffidente nei confronti della principessa a causa delle sue origini borghesi. Insomma, per quanto il conto in banca in casa Middleton sia sostanzioso, il fatto di non avere sangue blu che scorre nelle sue vene ha penalizzato non poco Kate agli occhi di Camilla.

Dal canto suo però la principessa non si è mai lasciata abbattere dalle critiche, neanche troppo velate, della suocera. E così ad esempio, durante la cerimonia di incoronazione all’Abbazia di Westminster Kate, da sempre ligia e impeccabile, si è rifiutata di inchinarsi al passaggio della nuova regina del Regno Unito. La principessa, infatti, ha mal digerito le imposizioni di Camilla sul numero di invitati. Tant’è che la sorella Pippa e il fratello James si sono presentati da soli.

Tuttavia, malgrado tutte le differenze e le divergenze d’opinione, Kate e Camilla riescono a fare fronte comune proprio su Harry con gran dispiacere sia di Carlo che di William. Ma cosa pensano esattamente dello Spare la regina e la principessa?

Tutto quello che Camilla e Kate pensano (e dicono) di Harry

Qualche settimana fa ha fatto scalpore l’indiscrezione bomba secondo cui Camilla e Carlo avrebbe litigato furiosamente perché in passato la regina consorte avrebbe vietato a Harry di alloggiare nelle residenze reali senza prima avvisare o addirittura mandare una richiesta scritta.

Questo comportamento respingente da parte di Camilla, avrebbe anche peggiorato il rapporto tra padre e figlio, motivo per cui Carlo si è infervorato non poco con la moglie per la sua iniziativa del tutto non richiesta, non in un momento così delicato. Camilla però per tutta risposta avrebbe detto senza mezzi termini al marito di fare l’uomo, cercando di “non farsi tormentare dai sensi di colpa“.

In altre parole, Camilla avrebbe sollevato Carlo invitandolo a “smetterla di sentirsi sempre inadeguato” nei confronti di Harry. Le sue parole però non hanno avuto l’effetto sperato sul sovrano che invece si è adirato non poco, tanto che un insider vicino ai Windsor avrebbe dichiarato a “Radar Online” come questa sia stata la lite peggiore di sempre tra i due.

Dello stesso avviso però come dicevamo prima è anche Kate. La principessa, infatti, a differenza di William che vorrebbe fare pace col fratello, non ha alcuna non ha alcun “desiderio di comunicare col cognato o con Meghan Markle“, come ha confessato una fonte vicina alla coppia reale. E così a Buckingham Palace tensioni e discussioni sono all’ordine del giorno sia per Camilla che per Kate, per una volta d’accordo su una qualcosa.