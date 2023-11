Occhiaie, le cause di questo disturbo a cui non pensi

Le occhiaie non sono soltanto provocate da mancanza di sonno o stanchezza, ma ci sono anche altre cause a cui non penseresti.

Stanchezza e mancanza di sonno possono essere accompagnate da occhiaie. Non si tratta di un disturbo medico nel vero senso della parola, ma le occhiaie sono comunque fastidiose: compaiono di colore scuro proprio sotto gli occhi e possono essere accompagnate da gonfiore.

Oltre alla mancanza di sonno e alla stanchezza possono, però, esserci anche altre cause dietro a questo fastidioso difetto estetico. Scopriamo alcune delle cause delle occhiaie a cui potresti non pensare.

Cosa causa le occhiaie

La carenza di sonno e la stanchezza non sono gli unici motivi per cui potrebbero comparire delle occhiaie: anche la posizione in cui si dorme potrebbe, infatti, provocarle, soprattutto se si dorme a pancia sotto o se si dorme di lato e il volto e la pelle sotto agli occhi potrebbero essere schiacciati dal cuscino. Secondo quanto rivelato dal dermatologo Harold Lancer, l’ideale sarebbe riposare sulla schiena o alzare la testa con un cuscino.

Per quanto riguarda le donne, anche l’utilizzo di make-up non di qualità – sebbene venga utilizzato proprio per nascondere difetti della pelle – potrebbe essere causa di occhiaie: quando è di pessima qualità il trucco può, infatti, irritare la pelle provocando la comparsa di parti più scure attorno agli occhi. Da evitare, inoltre, lo sfregamento degli occhi che potrebbero farle comparire: dei cetrioli freddi sugli occhi possono aiutare con le loro proprietà antinfiammatorie, lenitive e rinfrescanti.

Altre cause della loro comparsa

Stare troppo tempo davanti al computer – o, comunque, davanti a un tablet o a uno smartphone – può mettere sotto stress i vasi sanguigni attorno agli occhi: il corpo produce cortisolo per contrastarlo. Per evitare ciò, non dimenticate di fare delle pause di almeno trenta secondi ogni ora circa. Anche consumare troppa caffeina o troppo sale potrebbe provocare la formazione delle occhiaie: sale e caffeina trattengono, infatti, più acqua, causando ritenzione idrica. Secondo il Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, la vitamina B2 potrebbe essere di aiuto grazie alle sue azioni antinfiammatorie e antiossidanti.

Infine, c’è chi ha una particolare predisposizione genetica per le occhiaie. Basti pensare alla pelle attorno agli occhi che, in alcuni soggetti, può essere fragile o molto sottile (la perdita di grasso sottocute attorno agli occhi è un’altra delle cause).