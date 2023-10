Premiato il miglior imprenditore italiano in USA: ecco chi è

Nuovo evento al “Consolato Generale d’Italia” a New York, premiato il milgior imprenditore del Bel Paese negli USA: ecco chi è.

Il grande scambio economico, culturale e sociale tra Italia e Stati Uniti continua e, questa volta, nell’ambito del Business Care International Award, è stato premiato il miglior imprenditore italiano negli USA, un volto ben noto anche al mercato del Bel Paese.

Sono tante le iniziative promosse dal Consolato Generale d’Italia negli Stati Uniti, al fine di diffondere la cultura italiana e rendere omaggio alle persone che, con la loro attività, hanno contribuito e continuano a contribuire alle relazioni in diversi settori fra i due paesi.

Ora, la Commissione Congiunta e il Board di “Business Care International Award” hanno deciso di premiare proprio lui, con la cerimonia che avverrà direttamente a Manhattan, nel pomeriggio (ora locale) del 26 Ottobre; un prestigioso riconoscimento che si aggiunge alla lunga lista di successi dell’imprenditore, motivato con la sua incredibile attività in questo particolare settore.

Premiato il miglior imprenditore italiano nell’ambito del Business Care International Award: di chi si tratta

A ricevere il prestigioso premio è il dott. Marco Maria Durante, fondatore e presidente di LaPresse SPA e primo imprenditore ad essere insignito del Premio Speciale come “Miglior Imprenditore Italiano negli Stati Uniti d’America” 2023/2024; una grande soddisfazione, che culminerà appunto con la cerimonia di consegna del 26 ottobre.

“La scelta è ricaduta sulla persona di Marco Maria Durante, in quanto egli soddisfa le prerogative richieste per l’assegnazione di questo “Premio Speciale” sono state le parole del presidente di Business Care Communications, Massimo Veccia, che poi continua elogiando il lavoro del dott. Durante. “Contribuisce a dare lustro al nome dell’Italia nel mondo grazie a una visione portata avanti con ingenti mirati investimenti, coraggio e visione, creando un ambiente positivo di lavoro e benessere per i suoi tanti collaboratori” ha spiegato.

L’arrivo di Marco Maria Durante a capo di La Presse avviene nel ’94, ormai quasi trent’anni fa; nell’arco di questi decenni l’Agenzia ha avuto una crescita esponenziale, arrivando a diventare un punto di riferimento internazionale nell’ambito della stampa multimedia. L’azienda ha al momento due sedi principali: una nel nostro paese, a Milano, mentre l’altra proprio negli Stati Uniti, a New York ed è partner diventando partner del colosso americano dell’informazione Associated Press in diversi paesi (oltre che in Italia anche Spagna, Portogallo e Sudamerica).