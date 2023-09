Fabrizio Corona shock: “L’ho solamente usata” | Il Re dei paparazzi ammette la verità su suo figlio

Fabrizio Corona nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti, lasciando tutto il pubblico senza parole.

Il Re dei paparazzi si è sbottato riguardo a suo figlio Carlos Maria Corona, ai sentimenti che lo legano a lui e al suo delicato stato di salute, e non solo.

Fabrizio Corona è tornato in tv dopo oltre dieci anni raccontando la verità sui suoi rapporti interpersonali, e sui disturbi mentali di cui è affetto il figlio avuto dalla ex modella Nina Moric.

Fabrizio Corona, le dichiarazioni inaspettate del Re dei parazzi

Quello di Fabrizio Corona è un nome legato alla cronaca, allo spettacolo, allo showbiz a vario a titolo e soprattutto al mondo dell’informazione. Diventato celebre negli anni 2000 come re dei paparazzi, per via dell’agenzia fotografica milanese che nei decenni passati ha dato filo da torcere ai Vip, e al tempo stesso ha garantito loro visibilità, Fabrizio Corona è diventato un personaggio molto discusso. Il motivo è conosciuto a molti: le condanne a suo carico che lo hanno costretto a scontare un decennio di carcere per associazione a delinquere finalizzata all’estorsione.

Non solo, è stato coinvolto in tanti procedimenti giudiziari, e all’inizio del 2023 è arrivata anche la condanna a un anno e dieci mesi per concorso in tentato furto in un appartamento di Roma. Dopo molto tempo lontano dai riflettori, Fabrizio Corona stato ospite nella puntata del 26 settembre 2023 del programma di Rai 2 Belve, condotto da Francesca Fagnani, che da quest’anno ha guadagnato la prima serata, grazie all’enorme successo registrato nelle scorse edizioni.

Fabrizo Corona, intervistato dalla giornalista si è confessato, arrivando a sbottonarsi su temi importanti e facendo dichiarazioni inaspettate. Tra le frasi forti pronunciate da Fabrizio nel confronto con Francesca Fagnani, ha fatto scalpore quella attraverso la quale ha ammesso di aver usato e strumentalizzato tutte le persone con cui ha trattenuto rapporti intimi nella sua vita. Si è definito anche il più grande profumiere del globo, ma a lasciare letteralmente il pubblico di Rai 2 senza parole sono state le parole spese su suo figlio.

Si tratta di Carlos Maria Corona, nato dal burrascoso rapporto di Fabrizio Corona con Nina Moric. A proposito di lui ha ammesso che si tratta di un ragazzo molto solo, che non vede mai sua madre, e che non potrà avere una vita autonoma, perché è molto malato. La sua malattia, una forma di psicosi transitoria acuta, ha origine genetica, per cui lui da padre non si sente responsabile per il suo calvario. Inaspettatamente ha aggiunto che suo figlio non è la persona più importante della sua vita. Infine ha concluso che l’unica persona a occupare un ruolo fondamentale, e da cui si sente capito a pieno è la sua giovane fidanzata 23enne, a cui confessa davvero tutto di sé.