Mirko e Perla si rincontrano dopo Temptation Island: il confronto inaspettato

Dopo la rottura davanti alle telecamere di Temptation Island Mirko e Perla si sono rivisti: ecco che cosa è successo.

I due ex hanno avuto moto di parlare faccia a faccia, dopo il falò conclusivo, nel quale avevano messo fine alla loro love story e l’esito del confronto è stato diverso da quello che i fan avevano immaginato.

Dopo il loro confronto lui ha deciso di raccontare ai fan la sua verità, lontano dalle telecamere: ecco che cosa è venuto fuori su Mirko e Perla.

Mirko e Perla, il confronto inaspettato dopo Temptation Island

Uno dei programmi più seguiti del palinsesto di Mediaset è senz’altro quello che mette in scena le dinamiche di coppia di fidanzati e fidanzate che fanno un vero e proprio viaggio nei sentimenti, così come lo definisce sempre il conduttore Filippo Bisciglia. Stiamo chiaramente parlando di Temptation Island. Le coppie partecipanti cercano di mettere alla prova la solidità del loro legame, ed è quello che è accaduto anche nell’ultima edizione, che dopo lo stop dello scorso anno, è stata un enorme successo in termini di share.

Tra le coppie che hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori ci sono stati Mirko e Perla, che hanno fatto a parlare di sé sia durante il programma che dopo, perché entrambi sono usciti dal villaggio insieme ad altri partner conosciuti all’interno della trasmissione. Al loro confronto finale Mirko e Perla hanno deciso di uscire separati, mettendo fine alla loro relazione sentimentale.

La trasmissione prevede che, a distanza di un mese dalla conclusione della trasmissione, il conduttore incontri le coppie per chiedere loro un resoconto, e in quell’occasione Perla Vatiero si è detta molto delusa confidando a Filippo Bisciglia di non aver avuto modo di vedere il suo ex dopo il programma, nemmeno per dirgli addio in modo civile. Per questo motivo, a sorpresa, i due si sono incontrati di nuovo, sempre davanti alle telecamere di Mediaset, ma questa volta di Uomini e donne.

La puntata andata in onda l’undici settembre infatti, ha visto il confronto di Mirko e Perla, accompagnati dai rispettivi attuali partner Greta e Igor. I telespettatori sono rimasti delusi nel vedere che Mirko non ha fatto nemmeno un passo indietro rispetto a quello che aveva già annunciato nel programma, ovvero ha continuato a sostenere che il mancato confronto vis a vis con la sua ex fidanzata è dipeso solo dai suoi modi di fare aggressivi, e non ha cercato di riconciliarsi con lei in alcun modo neppure in questa seconda occasione.

Dal canto suo Perla ha continuato a dirsi dispiaciuta e ferita, facendo notare a tutti che dopo il programma lei ha preferito prendersi del tempo per sé, rimanendo con la tua famiglia, mentre Mirko è corso da tra le braccia di Greta, la donna single che ha conosciuto all’interno del villaggio di Temptation Island. Il desiderio di stare con lei è stato la sua priorità e il chiarimento con Perla, è passato in secondo piano. Per provare a farli riconciliare Gianni Sperti ha chiesto a Mirko e Perla di salutarsi con un ultimo ballo, ma non hanno accettato, anzi gli animi a quanto pare non si sono placati.

La verità di Mirko e le accuse di minacce

La sera stessa della messa in onda della puntata di Uomini e Donne Mirko ha fatto una diretta su Instagram, durata oltre 2 ore, nella quale ha dato della falsa e della bugiarda alla sua ex, raccontando che, una volta concluso Temptation Island, Perla ha offeso più volte Greta, appellandola in malo modo. Inoltre Mirko ha anche dichiarato di aver ricevuto delle minacce da persone vicine a Perla, che avrebbero cercato di intimorirlo con frasi come “Non ti avvicinare a Roma”. A Roma per altro vive Igor.

A questo punto a tutti i fan dei due ex concorrenti di Temptation Island sono rimasti parecchi dubbi, e non tutti sanno se credere o no a queste accuse. Alcuni pensano che Mirko abbia detto il vero, tanti altri invece ritengono che possa essere una messa in scena, soprattutto perché lui non ha detto nulla di tutto ciò in tv, davanti alle telecamere, ma solo sui suoi canali social. Dunque il caso Mirko e Perla, almeno per i rispettivi fandom, resta tuttora aperto.