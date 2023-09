Luca Onestini, ritorno di fiamma con Ivana Mrazova: L’abito da ‘sposa’ non lascia dubbi

Luca Onestini lascia senza parole il pubblico con un video che lo mostra insieme a Ivana, la sua ex. Ecco tutta la verità.

Uno degli influencer che hanno avuto parecchio successo grazie al programma alla ricerca dell’amore condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è proprio lui Luca Onestini. L’uomo ha avuto il ruolo di tronista e ha scelto la bella Soleil Sorge, anche se la storia è durata davvero poco. Successivamente il giovane si è legato alla modella Ivana Mrazova. Vi sono ulteriori dettagli che emozionano i fan.

Il giovane Luca Onestini, oltre la trasmissione Uomini e Donne, è stato scelto come concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017 divenendo un punto fondamentale della casa. Insieme a Raffaello Tonon hanno regalato momenti indimenticabili e divertenti al pubblico.

In molti ricordano la sua frase, divenuto un meme sui social “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita”. La sua ironia e allegria ha colpito il cuore di un’altra concorrente del reality più spiato d’Italia: la bellissima modella dagli occhi di ghiaccio, Ivana Mrazova. Grazie al Grande Fratello Vip, i due hanno iniziato una bellissima storia d’amore finita qualche anno fa per motivi legati alla gelosia.

Proprio Luca, in una intervista rilasciata ai microfoni di Chi Magazine aveva confessato: “A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Perché temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna”. Dopo anni, però, i due si sono ritrovati e oggi i fan sognano un ritorno di fiamma: sarà avvenuto?

Luca e Ivana, ritorno di fiamma o finzione? Ecco la verità

Nonostante la storia d’amore tra Luca e Ivana sia terminata per via dei motivi accennati nel paragrafo precedente, i due continuano a mostrarsi insieme alimentando la speranza dei fan di un ritorno di fiamma. Questa volta, però, è stato diverso: la coppia si è presentata in abiti da sposi. Cosa è successo ma soprattutto qual è la verità?

Esattamente 6 anni fa le vostre strade si incrociavano.Qualsiasi cosa accada, resteranno per sempre un intreccio di emozioni uniche.Siete poesia #lucaonestini #ivanamrazova #luvana pic.twitter.com/Wic3xaGWQM — Paola83 (@PaolaMand83) September 10, 2023

Il feeling tra i due è ancora oggi inspiegabile ma la verità è solo una: i due erano presenti in veste inedita per via di un evento a cui hanno partecipato insieme il 10 Settembre 2023, “Dimmi di sì, Noto Bride”, tenutosi a Noto in Sicilia.

In una Instagram Stories postata da Luca Onestini, i due scherzano cercando di parlare in siciliano: “Sei bella come il sole, non ti posso guardare, lo dedico a te”, scherza riferendosi alla collega ed ex fidanzata. Un ragazzo dello staff commenta in maniera ironica affermando: “A lei non puoi dirlo”, ma Onestini replica: “Certo che posso”.

Ci sarà del tenero? Quello che è certo è che dopo aver trascorso la serata insieme, i due hanno preso strade diverse: Luca ha preso il primo volo dalla Sicilia per far rientro a Milano, mentre Ivana trascorrerà ancora qualche giorno in Sicilia prima di dedicarsi ad altri impegni.