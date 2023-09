Antonella Clerici, lacrime in diretta per Fabrizio Frizzi | Il ricordo è struggente

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi e non trattiene le lacrime: poi cita sua figlia e fa una grande rivelazione.

Antonella Clerici è una delle conduttrici Rai più amate di sempre, soprattutto per via di qualità come solarità e spontaneità, che si percepiscono anche solo attraverso uno schermo. Presto, inoltre, debutterà nuovamente in TV con la nuova edizione del format Oggi è Mezzogiorno.

L’estate è stata particolarmente riposante per la conduttrice, in quanto ha avuto modo di rilassarsi appieno presso la sua residenza di Arquata Scrivia, ad Alessandria. Presto, però, rientrerà nuovamente a Milano per riprendere la nuova stagione televisiva in grande stile: un piccolo assaggio delle prossime novità è già stato fornito dalla presentatrice in collegamento con TG1 Estate.

La Clerici ha raccontato della sua estate, trascorsa in pieno contatto con la natura, ma sempre in compagnia dei suoi affetti, ma anche della sua voglia di ritornare ad intrattenere il suo pubblico, ovviamente sempre con ciò che le piace di più fare. Chiacchierare, parlare, cucinare: questo è il mondo della conduttrice e a cui i suoi fan da anni ormai non possono più rinunciare.

Antonella Clerici, le sue parole per Fabrizio Frizzi

L’intervista con la giornalista Giorgia Cardinaletti non si è limitata solo a questo: la presentatrice, infatti, ha avuto modo di visionare delle immagini in memoria del suo amico e collega Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 a causa di un’emorragia celebrale. A quel punto, non ha potuto più trattenere la commozione, riservandogli grandi parole d’affetto.

È Fanpage a ripotare le precise dichiarazioni della Clerici: “Queste immagini sono sempre faticose per me” ha ammesso. Dopo anni, dunque, il ricordo del conduttore è ancora più che vivo: inoltre, la Clerici ha ricordato un episodio che lo vedeva protagonista, ma che l’ha anche turbata ripensando a come poi sono andate le cose.

Fabrizio, infatti, si presentò in studio a La Prova del Cuoco, format principe della conduttrice, per festeggiare insieme il suo compleanno: “Non potevo immaginare che dopo tre mesi Fabrizio non ci sarebbe stato più” ha poi aggiunto con estrema tristezza. Infine, ha parlato di Stella, figlia di Frizzi e della giornalista e amica Carlotta Mantovan.

A sua detta, la bambina sarà una degna erede del papà: “Sono sicura che lei sarà un Fabrizio Frizzi, Stella Frizzi all’ennesima potenza…” ha rivelato. Insomma, nonostante sia ancora piccola, pare che abbia tutte le carte in regola per seguire le orme di suo padre: e voi che ne pensate? La vedremo tra un po’ sul piccolo schermo?