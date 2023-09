Oroscopo dal 4 al 10 settembre: i Pianeti cambiano i piani per i segni, che caos!

Oroscopo dal 4 al 10 settembre, correre ai ripari: i segni si troveranno in balia… di un disastro in Terra, altro che astrologico!

Le cose tornano al loro posto, o meglio: riacquistano il ciclo e il ritmo di sempre, ma siamo certi che sia la cosa giusta? L’Oroscopo che va dal 4 al 10 settembre è ricco di novità, in certi casi caotiche perché a volte la “lentezza” crea non pochi problemi a chi non sa né attendere, né placarsi davanti ai dilemmi! Così, c’è chi abbraccia la nuova energia dell’universo, mentre ci sono altri che sono più in crisi che mai! E tu chi sei?

Meglio non perdere la calma, perché se osservassimo il cielo in realtà potremmo rimanere stupiti dalla sua ineguagliabile bellezza. Ebbene, il cielo dello Zodiaco torna armonioso, ma in maniera lenta e pacata. Venere smette di essere retrograda, lo era dal 23 luglio. Quando parliamo di “retrogradazione” occorre tenere conto che solo “illusoriamente” l’astro in gioco sembra procedere al contrario, perché in realtà è soltanto più lento.

Dato che è stato il Pianeta dell’Amore in questa situazione, c’è stata un po’ di conflittualità. Sia con le relazioni, che con la sfera emotiva e sessuale in sé. Uno scarso rapporto con sé stessi ha generato frustrazione ed ha portato al manifestarsi di energie inconcludenti. E’ capitato di non piacersi allo specchio, soprattutto ogni cambiamento è sembrato un guaio.

Così, molti amici hanno finito per perdere la bussola, soprattutto nell’intimità. C’è stato qualcosa che a livello emotivo ha cozzato con qualsiasi scelta: ma cosa? Beh, potremmo parlarne, ma in realtà i guai non sono finiti. Dopo il caos dell’irrequietezza, subentra quello del disagio con le nuove situazioni. Ecco come le vivono i segni in gioco.

Oroscopo dal 4 al 10 settembre, ecco le principali novità

Appunto, si potrebbe pensare che con Venere al suo posto, tutto fili liscio. Ma nello stesso momento in cui l’Astro dell’Amore torna in orbita, quello della Forza Vitale per eccellenza, Giove, fa tornare il cielo dello Zodiaco nei guai perché diviene retrogrado. Subentra una quadratura a 15° con il Toro, tutto questo porta pacatezza, ma che alla fine complica le cose. E’ come se tutto non stesse proseguendo la strada naturale che era predisposta. Ergo occorre prepararsi ad innumerevoli cambiamenti: chi li affronta meglio?

La triade fortunella salta di gioia… finalmente!

Ariete, Sagittario e Aquario sono le personalità dello Zodiaco che sguazzano felici nel marasma del cambiamento. Sia esso tragico e drammatico, oppure lento e soave, basta che tutto venga rivoluzionato, e loro danno il massimo. Per assurdo nonostante siano molto poco propensi alla calma, c’è del dinamismo in questa fase della loro vita. Infatti, volano ad un livello successivo, frutto della loro costanza, ottimismo e genialità. Queste tre doti appartenenti rispettivamente ai 3 amici, vanno coltivate con insistenza in questo momento.

Oroscopo dal 4 al 10 settembre un po’ caotico per questo quartetto!

Seguono le previsioni per Gemelli, Cancro, Toro e Scorpione, c’è un po’ di trambusto qui. Se una personalità come il segno d’aria per eccellenza sia capace di manipolare tutto a suo favore, è vero che prova al tempo stesso molta confusione su cosa desideri davvero al momento. Al contrario, i due amici sotto l’elemento dell’acqua sanno cosa vogliono, ma si sentono intimiditi dalla paura di fallire, specialmente in amore. Infine, per l’amico di terra c’è bisogno di cambiare alcuni “dogmi”, modificare il punto di vista, e seguire la scia degli eventi. In sostanza, tutti e quattro devono avere più fiducia in sé stessi, se si sbaglia, si prosegue con coraggio.

Cinquina problematica, niente va per come deve andare!

Concludiamo con chi sta messo proprio male, nonostante sia abile a vivere i cambiamenti. Il segno dei Pesci è tutto e niente insieme, il misticismo e l’assoluto insieme, ma che in questo momento fa i conti con delle rotture che lo segneranno particolarmente. Che dire del Capricorno, totalmente incapace di far fronte alle novità, perché abile soltanto ad organizzare, ma non a vivere l’imprevisto. Caos totale per la Bilancia che a causa delle sue leggerezze, rischia di perdere le persone che più ama. C’è da dire che il Leone è in preda ad una crisi di nervi, alcune scelte di fine estate gli si stanno decisamente riversando contro. Malissimo per la Vergine, che invece di assorbire l’energia del cambiamento, ricade negli stessi errori di sempre. Cosa consigliamo? Oltre a fare un bagno nel mare della fortuna, la cosa migliore da fare è: affrontare le conseguenze dei propri errori, e capire che in questo momento perseverare negli sbagli equivale a decretare la propria rovina!