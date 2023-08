Principe Harry, Carlo lo richiama a Londra: ecco quando avverrà l’incontro tra padre e figlio

Il principe Harry tornerà in patria prima del previsto e per volere di Carlo. Ma quando avverrà l’incontro tra i due?

Che Carlo soffrisse per la mancanza di Harry non è di certo un mistero sia dentro che fuori le mura di Buckingham Palace. Proprio perché il sovrano ha sperimentato in prima persona cosa significhi vivere da outsider nella sua stessa famiglia all’interno di un matrimonio infelice tanto per lui quanto per Lady Diana, non voleva di certo che anche il figlio si sentisse a disagio a casa sua, al punto da mettere un oceano tra lui e il resto dei Windsor.

Tuttavia, la presenza del duca del Sussex in solitaria lo scorso 6 maggio per l’incoronazione di re Carlo aveva fatto ben sperare. Fino ad un certo punto però. Harry, infatti, una volta finita la cerimonia, non si è intrattenuto col resto della famiglia per il banchetto in onore di Carlo e Camilla con grande disappunto, nonché delusione, da parte del padre che sperava già in quella sede di poter riallacciare i rapporti col figlio.

E malgrado il principe sia tornato poi a Londra per la causa intentata contro i tabloid britannici, padre e figlio non si sono mai incontrati mantenendo delle distanze più strutturali che non personali. Carlo, infatti, ha chiesto di poter vedere suo figlio e la data è molto più vicina di quanto si possa immaginare.

Al via il 17 settembre i “negoziati di pace” tra il principe Harry e re Carlo

Ebbene sì, come riportato da ‘Ok! Magazine‘, il prossimo 17 settembre Carlo e Harry si incontreranno da soli a Buckingham Palace per discutere quello che sembra essere a tutti gli effetti un negoziato di pace. E il sovrano è così determinato da aver chiesto sia a Meghan che a William di non partecipare all’incontro per non avere ingerenze di alcun tipo. Il re, insomma, vuole parlare a cuore aperto con suo figlio nella speranza che tutto si possa chiarire una volta per tutte.

E così, è molto probabile che a metà settembre padre e figlio si incontreranno, ma non sarà per nulla un incontro semplice. Trattandosi pur sempre di un negoziato, Carlo parlerà non solo a nome dei Windsor, ma anche a nome di tutta la corona inglese, l’istituzione che da maggio rappresenta ufficialmente. Ecco perché il sovrano chiederà tassativamente a Harry di non parlare più in pubblico dei problemi di famiglia che indeboliscono non poco le figure dei royals, specialmente quella di William definito dal fratello minore come un violento.

Insomma, non proprio il massimo per il futuro erede al trono del Regno Unito. C’è da chiedersi però se Harry accetterà di buon grado questo. Il business dei Sussex, infatti, è ruotato tutto attorno alla famiglia reale in questi ultimi anni e ha decretato tanto la loro fortuna quanto la loro rovina. E dopo il divorzio burrascoso da Spotify, non è detto che Harry e Meghan siano ancora pronti a fare questo grande passo.