Sapete in cosa è laureato il principe William? Tutta “colpa” di Kate!

By

Del principe William conosciamo di tutti e di più, in pochi sanno però in cosa è laureato il futuro erede al trono del Regno Unito!

Sempre posato e pacato in pubblico, William incarna alla perfezione tutto quello che i sudditi si aspetterebbero da un sovrano. Cordiale, sorridente mai sopra le righe, il principe del Galles riesce a infondere sicurezza e fiducia, aspetti fondamentali per un buon governo. Ma diciamo pure come tutta l’infanzia e l’educazione di William sia stata plasmata a servizio della corona che un giorno indosserà.

E in tal ottica, Kate è stata sicuramente un valore aggiunto. La Middleton, infatti, ormai ha conquistato tutti e sembra proprio una principessa da sempre. Ecco perché riesce sempre a catturare l’attenzione di tutti, un po’ come faceva Diana quando era principessa del Galles. Insomma, possiamo dire Kate sia perfetta accanto a William e sia stata anche un faro per il principe nei momenti più complicati.

Lo scrittore ed esperto reale Tom Quinn infatti ha spiegato come il futuro erede, un po’ come tutti i membri maschi della Royal family, sia spesso soggetto a capricci e scatti d’ira e anche Harry nella sua autobiografia ‘Spare – Il Minore‘ ha confermato le collere improvvise di cui è preda. Kate, però, sa sempre come compensare questi suoi momenti di crisi, calmandolo e confortandolo da oltre vent’anni.

In cosa è laureato il principe William? Non lo immaginereste mai!

William e Kate si sono conosciuti nel 2001 proprio all’Università di St Andrews. Stiamo parlando dell’ateneo più antico della Scozia che il principe ha scelto dopo aver frequentato l’Eton College, a sua volta la scuola più famosa e prestigiosa del Regno Unito. Ma è pur sempre un principe e la sua formazione deve essere adeguata al suo rango, niente di nuovo sotto il sole insomma.

E cosi dopo aver conseguito a Eton tre diplomi in geografia, biologia e storia dell’arte, William è volato alla volta della Scozia e lì ha incontrato quella che sarebbe diventata un giorno sua moglie. La Middleton, infatti, in quegli anni ha frequentato insieme a William storia dell’arte.

Il principe, però, non era per nulla soddisfatto della sua scelta e alla fine ha deciso di cambiare corso laureandosi in Geografia con lode sotto la spinta di Kate che lo ha incoraggiato a iniziare un nuovo corsi di studi anziché abbandonare l’università. Insomma, la principessa c’è sempre stata per William e un giorno sarà anche un’ottima regina al suo fianco!