Il pensiero che nutre la mente: quali attività aiutano il cervello a restare giovane?

La salute del nostro cervello è estremamente importante per avere una vita lunga e sana. Come fare per tenerlo attivo?

Una delle sfide più ardue di tutti gli uomini e di tutte le donne è quella di affrontare l’avanzare del tempo. Poiché quando il tempo cammina, a volte corre, insieme a questo va avanti in modo inesorabile anche l’età. In questi casi, ci rendiamo conto di quanto sia finita e limitata l’esistenza umana. Il fatto che il nostro corpo e la nostra mente si vadano a consumare sempre di più con il trascorrere degli anni, ci dice molto sulla nostra natura.

E assodato ciò, andiamo dunque a pensare a quali sono gli aspetti che ci rendono unici e che dovremmo coltivare più a lungo possibile. Senza dubbio, siamo muniti fin dalla nascita di uno strumento molto potente e superiore a quello degli altri esseri viventi, che funziona senza dubbio in un modo del tutto speciale e complesso, se non addirittura misterioso, come non evita di dimostrare in moltissime occasioni.

Parliamo del nostro cervello. Un’organo così articolato e affascinate, tanto che si potrebbe studiarlo per delle vite intere, senza riuscire in alcun modo a venirne a capo. In che modo possiamo e dobbiamo prendercene cura?

In che modo e con quali attività possiamo sfruttare a lungo il nostro cervello?

Si sa che fare costantemente, magari anche ogni giorno, dello sport o della ginnastica salutare aiuta il corpo a rimanere tonico ed elastico. Ma quest’attività, sebbene rechi vantaggio in parte e di sicuro anche al nostro cervello, non sembra essere sufficiente, per farlo restare attivo il più a lungo possibile.

Quindi, per garantire la salute e la longevità del nostro sistema celebrale, il modo migliore è tenere la mente in allenamento più che possiamo. In che modo? Non smettendo mai di pensare, di ragionare, di elaborare idee e conclusioni che poi andremo a confutare. Ricordiamo che il confronto con gli altri ci rende sempre capaci di discutere e di organizzare i pensieri, per esprimerli nel modo migliore come un esercizio. La solitudine e la chiusura danneggiano la mente e il cervello.

Oltre alla comunicazione, si possono praticare dei giochi di gruppo che siano anche intelligenti, come le carte o gli scacchi, e che richiedono un grande sforzo della nostra mente. Se invece, preferiamo rilassarci e coltivare anche l’armonia e la serenità dello spirito, la soluzione è sfruttare una nostra particolare attitudine o trovare una passione vera e propria e buttarci in essa a capofitto; se tali passioni riguardano una qualunque forma di arte anche meglio.