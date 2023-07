La lettura è la migliore via d’accesso della conoscenza: come rende unica l’esistenza

Per conoscere, la strada più facilmente percorribile è quella della lettura, poiché questa regala alla mente infinite possibilità

In un mondo che qualcuno potrebbe definire eccessivamente materiale in una modernità senza precedenti, si fatica a trovare degli sbocchi. Perché una realtà fatta di contraddizioni, di vecchio e di nuovo come quella in cui viviamo, potrebbe sembrare spesso talmente rivoluzionaria e incoerente, a volte cinica, che noi uomini e donne ci sentiamo spesso persi, senza un orizzonte da seguire o una via di fuga che può salvarci.

Nessuno di noi è in grado di attraversare la vita senza una guida che ci indichi il cammino dell’esistenza; che ci mostri i rischi e gli errori nel percorrere vie traverse. E nel corso della nostra vita, siamo spesso desiderosi di andare oltre noi stessi, se non con il corpo, anche soltanto con la nostra mente.

Ed è ciò che ci consente di fare la lettura. Fortunatamente, possiamo dire, dopo svariati decenni della storia, che hanno assistito a tanti cambiamenti, abitudini nuove che hanno preso il posto di quelle antiche, la lettura è rimasta invariata. Dunque, si continua a sentire la necessità di leggere, di farsi catturare dalle pagine fresche e immacolate di un libro. Ma perché? Da dove nasce questo amore?

Percorrere la via della lettura serve per ampliare i nostri orizzonti di vita

Come siamo fortunati a possedere i libri e il bello è che più ne abbiamo, più ne leggiamo, più fantastichiamo e più ne vogliamo. La soddisfazione che genera e lascia in noi una buona lettura piena, ricca e coinvolgente, non ha paragoni. Ecco perché le librerie continuano a pullulare di lettori assidui e di avventori che, anche se non sono soliti comprare e riempirsi casa di libri, amano trascorrere dei momenti di quotidianità immersi tra gli innumerevoli scaffali.

La verità è che tutto dei libri fa bene: la vista delle copertine colorate e disegnate, le morbide e definite scritte che vi sono incise sopra, il profumo inconfondibile delle pagine che al tatto sembrano leggere ma consistenti allo stesso tempo. Leggere può rappresentare il senso profondo della vita di una persona, la sua ragione principale. Leggere può diventare una sana abitudine, un lavoro, una passione.

In tutti questi casi, ciò che un libro è in grado di regalare al nostro spirito e alla nostra mente non si conta. Oltre ad essere il migliore sport per il nostro cervello, la lettura ci offre immagini, parole, frasi, vite, storie che ci arricchiscono e albergano in noi per sempre. Possiamo amare un libro come amiamo le persone e non smettere mai di tenere vivo il nostro interesse per le cose della vita. I libri offrono infinite opportunità per andare, partire, tornare ed essere liberi.