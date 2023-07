Meghan Markle, arriva il piano B dopo il periodo più buio: cosa ha in mente la duchessa?

Desiderosa di riprendere in mano la sua vita una volta per tutte, arriva l’indiscrezione bomba su Meghan Markle e il suo piano B.

Che da qualche mese Meghan Markle non stia vivendo un periodo idilliaco non è di certo un mistero. Tutto, infatti, si sarebbe aspettata la duchessa del Sussex tranne un calo della popolarità così repentino. Insomma, i fan dell’ex volto di Suits non hanno gradito per nulla né la docuserie targata Netflix “Harry&Meghan“, né l’autobiografia del principe “Spare – Il Minore“.

È parso evidente insomma come i due abbiano tirato fin troppo la corda. Ma non solo. Una volta esaurito il tema Royal Family – con tutto quello che ne è conseguito nel bene e nel male – i Sussex sembrano del tutto privi di argomenti e di contenuti originali. E l’accordo multimilionario saltato con Spotify ne è stato un chiaro esempio. Il colosso dello streaming musicale, infatti, non ha gradito per nulla il poco impegno profuso per il podcast della Markle “Archetyphes“.

E così ha deciso di interrompere la collaborazione (poco proficua) con la coppia non più del momento. E con la popolarità ai minimi storici e l’impossibilità di funzionare ancora come Harry e Meghan all’ombra della corona inglese, la duchessa è decisa di passare all’attacco col piano B.

Meghan Markle torna (da sola) sotto i riflettori per Netflix

Ebbene sì, per salvare l’accordo molto più redditizio con Netflix, Meghan Markle ha deciso di tornare a recitare. Aveva dovuto abbandonare la carriera da attrice una volta ufficializzato il suo fidanzamento con Harry, ma ora che non sono più royal attivi e hanno deciso di vivere lontano dal Palazzo, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per evitare che anche Netflix decida di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 di ben 150 milioni di euro.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘Mirror‘, una fonte australiana vicina alla coppia reale avrebbe rivelato come Meghan per salvare il salvabile abbia accettato il ruolo da protagonista per il sequel – 31 anni dopo – dell’intramontabile “The Bodyguard“. Sarebbe stato lo stesso Kevin Costner, protagonista maschile della pellicola accanto a una straordinaria e mai troppo compianta Whitney Houston, a rilanciare il progetto.

Del sequel si sa ancora ben poco e tutto resta avvolto nel mistero. Tuttavia, a confermare l’indiscrezione è stata proprio la stampa britannica che ha rivelato come i Sussex abbiano intenzione di lasciare la villa extra lusso di Montecito per trasferirsi a Malibu così da essere molto più vicini a Hollywood, l’ultima spiaggia di Harry e Meghan per rimanere a galla senza i Windsor.