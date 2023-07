Temptation Island, penultima puntata: i falò di confronto di due coppie protagoniste

Lunedì 24 luglio è stato trasmesso il penultimo appuntamento di Temptation Island. Ecco come si sono svolti i falò di confronto.

Qualsiasi situazione, quando è all’inizio, assume un sapore più dolce, anche una storia d’amore appena nata. Per questo si può tranquillamente affermare che innamorarsi è facile; la parte difficile è riuscire a rimanere insieme, nonostante tutto. Coltivare la relazione, prendersene cura giorno dopo giorno e imparare a convivere con i difetti del proprio partner, infatti, è fondamentale per far sì che una coppia continui a esistere nel tempo. Riuscirci, però, è molto complesso, anche se in ballo ci sono sentimenti sinceri.

Ed è proprio questa la trama raccontata da Temptation Island: storie di coppie che si amano, ma che al contempo non riescono a trovare un equilibrio, a parlarsi e a trovare la forza e/o il coraggio di prendere decisioni importanti. Stare insieme a un’altra persona, infondo, deve apportare gioia e felicità alla propria vita, non lacrime e malessere. Per questo motivo, se nonostante i tentativi e i sacrifici, i litigi non cessano di esistere, è giusto per entrambi decidere di lasciarsi e guardare avanti.

I protagonisti di Temptation che nel corso di queste settimane abbiamo imparato a conoscere, infatti, hanno affrontato un viaggio nei sentimenti che li ha portati ad avere più consapevolezza della loro relazione. Alcuni di essi hanno deciso di riprovarci, mentre altri, invece, hanno preferito lasciarsi. La penultima puntata del reality ha visto al centro degli eventi le coppie formate da Manuel e Francesca e da Mirko e Perla. Ecco come si sono svolti i loro falò di confronto finali.

“Temptation Island”: i falò di confronto della penultima puntata

Coloro i quali hanno seguito Temptation Island dall’inizio si saranno sicuramente affezionati alla storia di Francesca e Manuel. La loro storia va avanti da circa due anni e mezzo nel corso, dei quali, però, Manuel ha più volte lasciato Francesca, per poi tornare sempre da lei. Il loro viaggio nei sentimenti non è stato affatto facile. Per questo, nel corso della puntata di lunedì 24 luglio, Francesca ha chiesto il falò di confronto.

In tale circostanza i due hanno si sono confrontati su ciò che entrambi hanno capito nei rispettivi villaggi. Francesca, dal canto suo, ha scelto di non voler accettare più alcun tipo di “tira e molla”; Manuel, per contro, ha capito di avere bisogno di stare un po’ da sola. La coppia, dunque, ha così deciso di uscire separata dal programma.

A seguire, abbiamo assistito anche alla fine del percorso di Perla e Mirko; questa volta, però, è stato il giovane ventiseienne a chiedere il falò. I due ragazzi stanno insieme da cinque anni, e per poter iniziare una convivenza e vivere la quotidianità, Perla ha deciso di lasciare la sua città natale, Salerno, per trasferirsi a Rieti dal suo fidanzato.

Le cose, però, non sono andate così come avrebbero sperato, perché il loro amore che inizialmente sembrava indistruttibile, con il passare del tempo è stato sovrastato dalla nascita di incomprensioni e discussioni.

Anche in questo caso, il falò di confronto è stato “infuocato”, perché entrambi hanno fatto valere con forza e determinazione le proprie ragioni. Alla fine, Mirko ha deciso di lasciare il programma senza Perla, e Perla, in lacrime, ha assecondato la scelta del suo compagno.

La prossima settimana, Temptation Island 2023 giungerà alle battute finali. Le coppie rimaste in gioco sono solamente due, ovvero, quelle formate da Vittoria e Daniele e da Federico e Ale. Per assistere ai loro attesissimi falò di confronto e scoprire quale piega prenderanno le loro storie, non dobbiamo fare che altro che seguire l’ultima puntata del reality. L’appuntamento è per lunedì prossimo, 31 luglio, in prima serata su Canale5.