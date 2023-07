Emma Marrone, la risposta senza mezzi termini al body shaming sui social: “Fai schifo”

La cantante, seguitissima sui social, è stata recentemente vittima di body shaming. Emma Marrone ha deciso di rispondere alla critica, con un commento diventato subito virale.

Quando si tratta di dire la propria, l’artista non si tira mai indietro. Soprattutto in merito a certi temi. Questa non è la prima volta che Emma Marrone viene presa di mira per il suo aspetto fisico e la cantante ha deciso di rispondere per le rime a chi l’ha attaccata sui social. Il suo commento è diventato presto virale: il messaggio è arrivato forte e chiaro ai fan.

Salita alla ribalta nel 2009 con la partecipazione ad Amici, di cui si è aggiudicata la vittoria, Emma Marrone è oggi una delle cantanti più apprezzate e seguite dal pubblico. Protagonista di successi come Calore, che le ha permesso di affermarsi nel panorama musicale, Amami, Arriverà e più recentemente Ogni volta è così, è riuscita a farsi strada grazie alla sua voce unica e al suo incredibile talento.

Quest’estate sta facendo molto parlare di sé, sia per via dell’uscita dei singoli Mezzo mondo e Taxi sulla Luna, in collaborazione con il rapper Tony Effe, ma anche per i gossip che ha attirato. Solamente qualche settimana fa sul web si sono diffuse numerose voci riguardo il suo rapporto con l’ex Stefano De Martino, con il quale è stata fidanzata prima che quest’ultimo la tradisse con Belen Rodriguez.

Emma Marrone, la risposta agli attacchi sul peso

In occasione della celebrazione per la vittoria dello scudetto del Napoli, la cantante ha avuto alcuni problemi con gli auricolari e non ha avuto modo di sentire De Martino mentre quest’ultimo la stava chiamando sul palco. In molti hanno ipotizzato che l’avesse ignorato di sua spontanea volontà, ma l’artista ha subito chiarito la questione sui social spiegando cosa fosse accaduto realmente.

La Marrone si è sempre contraddistinta per il suo carattere schietto e diretto e, su Instagram, si rivolge spesso ai follower condividendo non solo il suo lavoro ma anche riflessioni e momenti di vita privata. Negli scorsi giorni è apparsa in bikini in un post nel quale è possibile vederla durante le sue vacanze a Palmarola, condividendo la sua felicità per gli ottimi risultati ottenuti dai suoi due ultimi tormentoni.

Tantissimi i commenti ed i like da parte dei seguaci, sempre pronti a supportarla con affetto. Tuttavia, come spesso accade sul web, non sono mancate le critiche. “Emma tra poco spacca il palco se continua così” ha affermato un hater che non ha proprio potuto fare a meno di puntare il dito contro il peso dell’artista. Ma la cantante non si è lasciata scoraggiare e, anzi, ha risposto per le rime all’utente con una storia.

“Buongiorno dal Medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso” ha scritto riprendendo il commento, per poi aggiungere: “Togliete i social a sta gente di m***a. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”. Emma non è nuova ad attacchi simili e, ogni volta, ha dimostrato di avere la risposta pronta, invitando i suoi fan a non dare importanza a commenti del genere e apprezzarsi per come sono.