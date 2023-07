Il gatto si lega davvero agli esseri umani che lo amano? La verità inaspettata

Quanti se lo chiedono ogni giorno: il nostro gatto ci è davvero legato oppure no? Ecco la risposta sorprendente

Il cliché che tutti noi conosciamo, sin da quando veniamo al mondo, è che l’animale domestico che si mostra più fedele nei confronti degli uomini, è il cane. Ciò ha sempre scoraggiato, però, chi nutre una profonda passione per i gatti, poiché si ritiene che questi ultimi abbiano quasi un cuore di pietra e non riescano in alcun modo a provare affetto e amore verso chi li accudisce e li cresce in casa. Però, chi ama senza misura questi pets, dovrebbe rivalutare certe credenze popolari, perché non bisogna mai fidarsi delle apparenze.

Gli animali sono in grado di dare tanto agli esseri umani e coloro che li amano hanno tutto il diritto di non rinunciare a stabilire un rapporto speciale con i cuccioli a quattro zampe. Compresi i gatti, che sono tra gli animali più particolari e misteriosi che esistano: per questo li amiamo così tanto e non possiamo frenare il nostro desiderio di averli in casa con noi e prendercene cura. Ma tutti gli amori dovrebbero essere ricambiati per essere autentici. Questo fatto con i gatti ci tormenta spesso.

In che modo ci si rende conto di essere amati dal micio di casa?

Il dubbio che più di ogni altra cosa assale le persone è se il nostro amore per i felini viene ricambiato nello stesso modo. Cominciamo a sfatare determinate credenze dicendo che anche i gatti sono in grado di amare chi vive e si prende cura di loro.

Consideriamo però che ci sono vari fattori che potrebbero influenzare il nostro rapporto con i gatti. Per esempio, è più facile che il micio si leghi a noi se lo prendiamo quando è molto piccolo. Poi, è necessario considerare che il carattere e il temperamento dei felini cambiano: c’è chi è più autonomo e bramoso dei suoi spazi e chi invece ha più bisogno di affetto e cerca quasi sempre il contatto con l’umano.

In ogni caso, nonostante i mici possano sembrare più distaccati, semplicemente hanno un modo differente di manifestare i sentimenti che provano. L’importante è non forzarli, perché saranno loro a decidere di venire da noi per strusciarsi affettuosamente. Se notiamo che il gatto ci guarda con intensità e magari socchiude le palpebre, é perché molto probabilmente ci sta dicendo che siamo indispensabili per lui. Così come se sente il bisogno di seguirci e ci scopre l’addome per farsi accarezzare.

Un altro indizio importante di affetto è quando il felino cerca costantemente il nostro odore, sia direttamente che sui nostri abiti e ci premerà addosso, ad ogni occasione, con insistenza le sue zampette, per farci capire il suo livello di contentezza.