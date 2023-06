Sei un over 60? Ecco a quale agevolazioni dello Stato puoi accedere

Se questo è l’anno in cui compirai 60 anni, allora sappi che per te ci sono delle buone notizie: ecco le agevolazioni a cui puoi accedere

Avere 60 anni anni non è poi così male. Per molti si avvicina il momento della pensione e il periodo della vita in cui puoi iniziare a goderti il lavoro fatto.

Inoltre, lo Stato ha pensato di rendere più semplice e più conveniente la vita per molti dei cittadini che hanno raggiunto questa soglia d’età. Ecco perché sono previste misure economiche convenienti per gli over 60. Ecco, quindi, quali sono le agevolazioni dello Stato a cui puoi accedere.

Ecco le agevolazioni dello Stato per gli over 60

Dal punto di vista economico, quello che stiamo vivendo non è affatto un buon momento. La guerra in Ucraina impazza e i le tensioni globali hanno fatto sì che i prezzi di qualsiasi prodotto aumentassero in misura sproporzionata. A subire le conseguenze di questa situazione sono molte famiglie e cittadini, soprattutto coloro che hanno raggiunto una certa età e si avvicinano al tanto atteso momento della pensione. Proprio questa misura di previdenza sociale vedrà un considerevole aumento delle minime grazie alla rivalutazione delle pensioni sulla scia dell’aumento dell’inflazione; ma gli over 60 potranno accedere a numerose altre agevolazioni dello Stato.

Una delle prime agevolazioni e sussidi previsti dal governo per coloro che hanno raggiunto o superato i 60 anni è il Bonus Bollette 2023. Si tratta di una misura particolarmente utile in questo periodo di crisi energetica, dove il costo dell’energia ha raggiunto livelli da record. Chi ha più di 60 anni, quindi, può ricevere un sostegno economico per il pagamento di queste fatture, ma solo se ha un Isee non superiore a 15mila euro l’anno. La stessa misura verrà erogata anche per quelle famiglie in cui sono presenti 4 figli a carico, ma solo se l’Isee non è superiore a 20mila euro.

Inoltre, per i cittadini over 60 è prevista la totale esenzione del ticket sanitario. Possono usufruire della gratuità delle spese ospedaliere quei cittadini che soddisfano questo requisito anagrafico e che hanno un Isee inferiore a 8.263,31€. Nel caso il nucleo familiare sia costituito da due coniugi, la soglia Isee si alza a 11.362,05€. Gli over 60 possono accedere anche al Bonus elettrico per disagio fisico, una misura economica che consente l’acquisto a prezzi agevolati di apparecchiature indispensabili alla salute del soggetto. Per questa agevolazione non sono previsti requisiti reddituali. Infine, sono molti i Comuni che offrono a questa categoria di cittadini la possibilità di usufruire della Carta Acuisti. Un voucher di 40€ al mese utilizzabile per fare la spesa al supermercato.