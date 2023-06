Ti stanno spiando il telefono? Ecco i segnali per accorgertene

Hai mai pensato che qualcuno ti stesse spiando il telefono? Con questi piccoli segnali potresti accorgerti se è vero o meno

Il nostro cellulare è ciò che, insieme al computer per chi lavora ad un pc, utilizziamo di più durante la giornata. Che sia per lavoro, o per svago, il tempo di utilizzo è molto alto da parte di quasi tutti coloro che ne possiedono uno. Il tempo sui social, applicazioni video e quant’altro, è quantificabile in giornate intere, alla fine di ogni mese. Ormai

qualsiasi cosa passa attraverso il nostro smartphone. Dati personali, dati bancari, dati sulla salute. Qualsiasi cosa.

Ed è bene cercare sempre di proteggerli e proteggersi da possibili intrusioni esterne. Il rischio che queste possano avvenire, infatti, non è poi così tanto remoto e non ci sarebbe peggior errore che quello di sentirsi al sicuro. Vi siete mai chiesto se qualcuno è lì che vi sta spiando il telefono, in qualche modo? Che qualcuno possa capire dove siete, cosa state facendo? Al solo pensiero, mette ansia ed angoscia: ma attenzione, questa possibilità è concreta. Ecco i segnali per capire se vi stanno spiando.

Vi stanno spiando il telefono? Come fare per capirlo?

Quante informazioni passano per i nostri dispositivi? Il numero è davvero inquantificabile, se si pensa che poi il nostro cellulare è sincronizzato con tanti altri dispositivi. Se qualche malintenzionato volesse accedere al nostro smartphone, tutta la nostra vita potrebbe essere tracciata facilmente, e potrebbero avere tutte le informazioni per poter lucrare. Bisogna quindi fare attenzione a dei piccoli segnali per capire se ci stanno spiando il telefono, e fare piccole operazioni periodiche.

I primi segnali possono essere dal precoce abbassamento del livello della batteria. Se, ad esempio, non stiamo utilizzando molto il nostro smartphone, potrebbe esserci uno spyware sul nostro cellulare o una applicazione in background che monitora ciò che facciamo, consumando energia. Oppure, quando siamo al telefono, se sentiamo di frequente un disturbo del suono, potrebbe essere che siamo intercettati. Sono tutte ipotesi, certo, ma da tenere bene a mente se la cosa succede di frequente.

I rimedi

Allo stesso tempo, anche il nostro credito del nostro gestore telefonico è da tenere d’occhio. Un calo insolito potrebbe infatti rappresentare l’esecuzione di qualche malware che sta rubando i nostri dati, utilizzando il nostro traffico. La soluzione è quella di cambiare frequentemente password, cercando di essere quanto più criptici possibile (ma ricordandola anche!), e che soprattutto non sia utilizzata per tutti gli altri nostri accessi.

Ecco perché l’autenticazione a più fattori è una delle misure di sicurezza più richieste degli ultimi tempi, in particolare quella facciale. Laddove possibile, inseritela sempre, con la collaborazione periodica di una scansione dettagliata del vostro dispositivo. In questo modo potrete scoprire se c’è qualcosa di “non autorizzato” sul nostro telefono.