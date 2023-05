Chiara Ferragni, chiuso il profilo dell’11enne che l’aveva criticata: “È stata messa a tacere”

Il profilo della ragazzina di 11 anni che aveva criticato Chiara Ferragni, a quanto pare, è stato chiuso. Perché?

La chiusura di un account social può avvenire a causa di una serie di segnalazioni di natura diversa, che potrebbero riguardare molti contenuti illeciti oppure dei messaggi virali che non dovrebbero essere diffusi. Nel caso dell’11enne che aveva fortemente criticato Chiara Ferragni in uno dei suoi ultimi post, sembra che la motivazione fosse una soltanto: non rispettava le policy di Instagram.

Il profilo di Giulia Dedola, la ragazzina di 11 anni protagonista di questa storia, ha perso il suo profilo per via della sua età. La campionessa di equitazione non avrà più la possibilità di recuperare il suo account, nonostante i numerosi tentativi di autentificazione da parte di Viktoria Dedola, la mamma, per riattivarlo. Non c’è stato niente da fare a seguito del ban definitivo, su cui il social network non è intenzionato a cambiare idea.

11enne commenta e scatena una polemica sotto un post, ma in seguito perde l’account: caso di censura?

Tutti i post e le foto ricordo di Giulia Dedola sono stati archiviati, e con essi lo stesso account che non potrà più essere recuperato. Questa situazione, secondo Viktoria Dedola, è più che ingiusta dato che sostiene che la figlia lo utilizzava soltanto per guardare i contenuti del suo feed e per pubblicare di tanto in tanto qualche post. Afferma che sua figlia è stata messa a tacere per essersi espressa contro Chiara Ferragni.

Viktoria Dedola ha puntualizzato un errore da parte di Instagram, cioè che il profilo di Giulia non era gestito soltanto da lei. È stata la mamma ad aprirlo e a specificare nella bio che sarebbe stata lei a supervisionarlo, e dato che questa regola è chiara nelle linee guida del social network, non sembra aver violato nessun regolamento. La madre vorrebbe che sua figlia recuperasse il suo account, specie perché era riuscita a crearsi una sua fanbase piuttosto attiva e vivace.

Ma la madre, avendo costatato che le linee guida di Instagram non sono state violate, si è giustamente chiesta come mai il profilo fosse stato bloccato ugualmente. Ha affermato che è successo per via della polemica scatenata dal commento della figlia Giulia, che ha smosso gli animi di molte persone dopo che queste hanno letto il messaggio pubblicato sotto il post di Chiara Ferragni. Viktoria Dedola, come ha dichiarato, non esclude che potrebbe trattarsi di un caso di censura.