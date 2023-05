Filippo Bisciglia e il desiderio di diventare papà: lo sfogo a cuore aperto dello storico volto di “Temptation Island”

Nel corso di una recente intervista, Filippo Bisciglia ha parlato del suo desiderio di diventare papà. Ecco le rivelazioni del conduttore.

Ognuno di noi nel corso della vita si pone degli obiettivi. E la volontà di raggiungerli tutti ci spinge a lavorare e a impegnarci sempre di più. Gli anni, però, scorrono davvero troppo in fretta. E non è raro che durante il percorso di realizzazione, sovrastati dagli impegni, dagli imprevisti e dalle mille cose da fare, non si riesca a realizzare tutto ciò che ci si era prefissati.

Filippo Bisciglia, ad oggi, è un affermato conduttore televisivo, e a breve tornerà a farci compagnia nelle calde sere dell’estate 2023 con il programma del quale è al timone fin dalla prima edizione: Temptation Island. La sua carriera, fin dagli esordi, è stata scandita da un successo dopo l’altro. E di certo, anche la sua vita privata non è stata da meno. Da circa quindici anni, infatti, Bisciglia è sentimentalmente legato a Pamela Camassa, volto noto della televisione nonché attuale concorrente de L’isola dei famosi.

Filippo e Pamela sono una coppia molto unita e affiatata, ma nonostante ciò, non hanno mai avuto figli. Ed è stata proprio questa la tematica della quale il conduttore ha parlato durante una recente intervista rilasciata a Verissimo.

Filippo Bisciglia e il desiderio di diventare papà

In attesta di rivederlo alla guida di Temptation Island, di recente abbiamo avuto modo di assistere all’intervista a cuore aperto di Filippo Bisciglia, ospite di una delle ultime puntate di Verissimo. In tale occasione, il conduttore ha affrontato vari argomenti, dal lavoro all’amore per la sua famiglia d’origine, fino ad arrivare alla bellissima storia d’amore con la sua Pamela Camassa.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, a tal proposito, Filippo si è lasciato andare a delle importanti rivelazioni inerenti al suo desiderio di paternità: “Se mi piacerebbe diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa. Il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Mi faccio tutti i conti. Se lo faccio a 47, quando lui avrà 13 anni io ne avrò 60. Ci sta, però avrei voluto farlo prima. Adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo…”.

Anche Pamela Camassa, direttamente da L’isola dei famosi, durante un momento di relax con i suoi compagni di avventura, si è lasciata andare a un lungo sfogo: “[…] Questo per me è il momento di ritrovare me stessa, la forza che ho perso in questi anni… e quindi voglio farmi una famiglia. Voglio rendermi fiera di altre cose, perché ad oggi non lo sono più. Ho sempre avuto paura di avere un figlio. Sono sempre stata io”.