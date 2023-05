Novità WhatsApp: ecco la rivoluzione. Arriva una importante funzione sui messaggi

Arriva una grande novità WhatsApp e riguarda l’invio dei messaggi: finalmente arriva l’aggiornamento che in tanti hanno richiesto

WhatsApp ormai ha sfondato la barriera dei due miliardi di utenti. Queste le stime raccolte ad inizio anno, che quantificano il numero di utenti presenti sulla piattaforma di messaggistica istantanea ormai più celebre al mondo. L’applicazione orma di proprietà Meta, insieme agli altri social Instagram e Facebook, ha una mole di dati condivisi davvero impressionante. Le stime sono di circa più di 100 miliardi di messaggi inviati e media condivisi. Una quantità spaventosa.

E ovviamente, un numero così considerevole di dati inviati presuppone anche esigenze sempre crescenti da parte dell’utenza. Di fatti, ognuno di noi vorrebbe apportare quelle piccole modifiche che potrebbero rendere perfetta l’app. Gli sviluppatori sono molto attenti a quello che gli utenti richiedono, in particolare sul tema della sicurezza. E tra le tante richieste, sta per arrivare una novità WhatsApp: una funzione che rivoluzionerà ancor di più l’app. Ecco di cosa si tratta.

Novità WhatsApp: la nuova funzione in arrivo

Su WhatsApp transita di tutto: da documenti di lavoro a file personali, e il caposaldo dell’azienda ovviamente è la protezione di questi dati, e la privacy. È questo il tema principale che deve essere sempre assicurato quando si trattano dati personali. Di contorno, poi, ci sono delle esigenze che ogni utente chiede che vengano assecondate. Ed una di questa sarà a breve disponibile. Si tratta della possibilità di poter editare un messaggio di testo già inviato.

Alcune applicazioni lavorative, in particolare quelle desktop, hanno di già questa funzione per poter editare dei messaggi di testo, mentre invece su WhatsApp non è stata ancora introdotta. Bolle in pentola però questa nuova importante modifica, che sarà una vera rivoluzione. Non è stata ancora ufficialmente rilasciata la versione definitiva. Però le lavorazioni vanno avanti e a breve tutti gli utenti potranno usufruire di questa implementazione.

Come funziona?

Già in passato è stata introdotta la possibilità di poter cancellare per tutti gli utenti della chat, un messaggio già inviato, estendendo anche il tempo in cui questa opzione è possibile. Ma quante volte avremmo dovuto editare un messaggio già inviato? Ora sarà possibile. Infatti, è di certo una delle richieste più pressanti e WhatsApp ha lanciato una funzione Beta per poter sperimentare questa nuova funzione, e verificare eventuali errori, per quanto riguarda la funzione WhatsApp Web.

Cliccando sul messaggio, infatti, sarà possibile modificare tale messaggio. Però il messaggio non potrà essere modificato per intero ma soltanto una piccola parte di esso. Inoltre, sarà possibile farlo soltanto entro un quarto d’ora dal suo invio. Al momento la funzione non è disponibile per dispositivi mobili, ed essendo ancora in fase di test, non è ancora stato fatto il rilascio ufficiale. Ma tutto lascia immaginare che tale funzione possa venire implementata in tempi brevi.