Test visivo: Che ora dovrebbe mostrare l’orologio blu?| I veri geni lo scopriranno in 10 secondi

Oggi vi proponiamo un Test davvero particolare: se sei un genio dovresti aver capito quale sarebbe l’orario dell’ultimo orologio

Siamo sempre molto curiosi e questa volta abbiamo deciso di intrattenervi con un test visivo e allo stesso tempo di logica. Questo test oltre a divertirti ti aiuterà a percepire le tue abilità visive e mentali che potrebbero fruttare davvero tanto. Il test che ti proponiamo oggi è davvero particolare: dovresti indovinare qual è l’orario che deve mostrare l’ultimo orologio. Hai poco tempo, solo 10 secondi.

Hai mai pensato di mettere alla prova le tue abilità mentali deduttive? Questo è il momento giusto per farlo. Tutto quello che devi fare è osservare attentamente l’immagine, vi sono quattro orologi con un orario preciso, l’ultimo, invece, ha il manico blu e non mostra l’orario. Dovresti indovinare in pochissimo tempo l’ora definitiva.

Ti diamo un suggerimento: vi è una sequenza logica che dovresti riuscire a comprendere. Hai solo 10 secondi per affrontare tutto questo e dimostrare a tutti che sei un vero genio. Dobbiamo ricordare ai nostri lettori che questi test non hanno validità scientifica ma mirano solo a divertirvi e ad intrattenere allietando il vostro tempo libero.

Test visivo: osserva l’immagine e fai il test

Sfida i tuoi amici e cerca la risposta nel minor tempo possibile. Per risolvere il test visivo e di logica da noi proposto hai solo dieci secondi, non sono tanti ma sicuramente ce la potresti fare. Sei pronto? 3….2….1….. via al test!

Nell’immagine da noi proposta hai cinque orologi di cui quattro mostrano un orario specifico. C’è un dettaglio da tenere ben presente: questi orologi sono connessi tra di loro, c’è un ordine numerico esatto che questi seguono, se riuscirai a capire la regola applicata da questi orologi capirai qual è la risposta esatta.

L’ora che mostra l’ultimo orologio è abbastanza intuitiva. Basterebbe solo concentrarti attentamente per riuscire a trovare la risposta al nostro test. Per risolvere questo enigma è importante essere ben concentrati e attenti, i dettagli sono essenziali e possono sfuggire.

Soluzione al test

Abbiamo deciso di rivelarti la risposta a questo test. Se avrai trovato la risposta esatta in 10 secondi allora si può dire che sei un vero genio. Se non ci sei riuscito niente panico, hai solo bisogno di più concentrazione e attenzione; siamo sicuri che la prossima volta sarai ben pronto a trovare subito la risposta corretta.

Se osservi bene ogni orologio puoi notare che ogni orologio ha una differenza di 42 minuti. Aggiungendo 42 minuti al primo orologio avresti ottenuto la risposta esatta: