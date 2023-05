Ottieni un gruzzoletto a fine mese: ecco 5 metodi per risparmiare con la lavatrice

Combattere la crisi energetica è possibile attuando comportamenti virtuosi. Ecco 5 metodi per risparmiare con la lavatrice

La crisi energetica che sta attualmente affliggendo l’Europa ha provocato un drastico aumento dei prezzi del gas e dell’energia in tutto il continente.

Questo aumento dei costi si riflette direttamente nelle faccende domestiche di tutti i giorni, rendendo anche le attività più comuni come lavare piatti e bicchieri più dispendiose. Tuttavia, non tutto è perduto, poiché esistono comportamenti virtuosi che possiamo adottare per ridurre le nostre spese in casa. Nel resto di questo articolo, esploreremo cinque modi per risparmiare energia quando utilizziamo la lavatrice, consentendo così di ridurre le nostre bollette e l’impatto ambientale.

5 metodi per risparmiare con la lavatrice

Per ottenere ottimi risultati sulle bollette energetiche e ottimizzare i consumi in casa, è possibile apportare piccole modifiche alle proprie abitudini domestiche. Anche semplici gesti come utilizzare elettrodomestici in modo efficiente possono fare la differenza. Ad esempio, nella gestione della lavastoviglie, è possibile adottare comportamenti che consentano di ridurre i consumi energetici senza compromettere la pulizia dei piatti. Nel resto di questo articolo, condivideremo cinque modi efficaci per risparmiare energia ed acqua quando si utilizza la lavastoviglie, permettendo così di risparmiare sulle spese e preservare l’ambiente.

Scegliere la lavastoviglie giusta può fare la differenza nel risparmio di energia ed acqua. I modelli più efficienti sono quelli che possono gestire più di dodici coperti, offrendo prestazioni ottimali con un consumo ridotto di elettricità e acqua. Inoltre, assicurati di prestare attenzione alla classe di efficienza energetica. I modelli più recenti, contrassegnati con una tripla A o classi superiori (A+++, A++, A+), sono progettati per utilizzare meno acqua calda e garantire un risparmio significativo di energia.

La manutenzione adeguata è essenziale per garantire un funzionamento ottimale della lavastoviglie e ridurre il consumo di energia. Per farlo, pulisci regolarmente il filtro, l’erogatore dell’acqua e i tubi di scarico, preferibilmente quando la lavastoviglie è spenta e il cestello è rimosso. Inoltre, esegui un trattamento anticalcare almeno una volta al mese.

Altri due modi per risparmiare

Oltre alla corretta manutenzione e all’ottimizzazione dell’efficienza energetica, ci sono altri due modi per risparmiare con la lavastoviglie. Innanzitutto, è consigliabile caricare la lavastoviglie a pieno carico ogni volta che la si utilizza. In questo modo, si massimizza l’utilizzo dell’acqua e dell’energia, riducendo il numero complessivo di cicli di lavaggio.

In secondo luogo, è possibile sfruttare la modalità di lavaggio eco o programmi a bassa temperatura, quando possibile. Queste impostazioni consentono di ridurre il consumo di energia senza compromettere la pulizia dei piatti. Con questi accorgimenti aggiuntivi, è possibile risparmiare ulteriormente sulle spese energetiche mentre si utilizza la lavastoviglie.