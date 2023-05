Principe Harry, gli esperti non hanno dubbi sul suo futuro: “È stato l’inizio della fine”

Dopo l’incoronazione di Re Carlo, ci si chiede come stia il principe Harry e quale sia il suo ruolo all’interno della Royal Family.

È passata una settimana esatta dall‘incoronazione di Re Carlo che è stata un successo su tutta la linea. Tutto, infatti, è andato secondo i piani e Carlo, insieme a Camilla, si gode il suo nuovo status ufficiale. In realtà, lui è stato sovrano dal momento esatto in cui è spirata lo scorso 8 settembre la Regina Elisabetta dopo ben 70 anni di regno.

Ma è stata solo la cerimonia ufficiale all’Abbazia di Westminster, dove potere temporale e spirituale si sono incrociati, a consacrare Carlo come nuovo sovrano del Regno Unito. E anche se si temeva che Harry potesse rubare la scena al padre, in realtà il principe ribelle è stato sempre sullo sfondo, forse anche troppo.

Assente dalla foto ufficiale dei Windsor perché non è un “membro attivo” della Royal Family, in molti hanno riportato il dispiacere di Carlo una volta finito il pranzo. Harry, infatti, non si è unito al resto della famiglia a Buckingham Palace dopo la cerimonia, ma è ripartito subito per gli Stati Uniti. Il 6 maggio è stato anche il compleanno di Archie, ma lui comunque ha deciso di essere presente a Londra, almeno per la funzione. Ma qual è il suo futuro ora tra i Windsor?

Cosa ne sarà del principe Harry lontano da Buckingham Palace?

Era impossibile non notare i rapporti gelidi, o forse sarebbe meglio dire nulli, tra i due fratelli. Harry e William sembravano due estranei lo scorso 6 maggio e non potrebbe essere diversamente dopo le accuse e le costernazioni pubbliche del Duca del Sussex, convinto che il fratello maggiore sia in trappola schiacciato dal peso della Corona. Ma non solo.

In “Spare – Il Minore”, Harry ha descritto anche una furiosa lite con William che lo avrebbe buttato a terra. Insomma, non c’è da stupirsi se, in un giorno così importante con gli occhi del mondo puntati addosso, il principe di Galles abbia deciso di mantenere le distanze. E così, Harry durante la cerimonia è finito in terza fila, lontano dal fratello che lo ha ignorato per tutto il tempo.

E per gli esperti questo è un segnale più che chiaro del futuro del principe ribelle all’interno di Buckingham Palace. “L’incoronazione è stata l’inizio della fine della relazione tra Harry e la Royal Family“, ha detto senza mezzi termini Nick Bullen, direttore di True Royalty TV, a Us Weekly. Ma non solo. Bullen ha anche aggiunto come “sembrava che Harry e Meghan fossero solo una sorta di barra laterale in tutto questo” e non potrebbe essere diversamente.

Mentre Harry nel bene e nel male ha presenziato all’incoronazione, Meghan ha declinato l’invito anche se per una buona ragione, ovvero il compleanno del figlio Archie. Fatto sta che ormai la frattura tra i Sussex e il Palazzo sembra insanabile e Harry si trova in bilico tra un passato ingombrante e un futuro incerto, ma di certo lontano dai Windsor.