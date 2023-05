Incoronazione Re Carlo: chi sono gli invitati italiani presenti domani alla cerimonia?

Ormai ci siamo: dopo mesi di attesa, rumors e congetture, domani ci terrà l’incoronazione di Re Carlo. Ma chi saranno gli invitati italiani presenti alla cerimonia?

Sembrava che questo giorno per un motivo o per un altro fosse destinato a non arrivare mai. E invece domani 6 maggio all’Abbazia di Westminster si terrà l’incoronazione di Carlo e di Camilla in qualità di regina consorte. A differenza, infatti, di quanto avvenne ben 70 anni fa con la cerimonia della Regina Elisabetta, il principe Filippo non venne incoronato.

Stando al rigido protocollo di Buckingham Palace “un re crea una regina, mentre una regina non crea un re“, motivo per cui domani si svolgerà una celebrazione doppia, ma al passo coi tempi. Il sovrano, infatti, ha voluto smaltire di molto la cerimonia riducendo sia la durata che la pomposità dell’evento in sé. Dato il periodo storico particolarmente complicato che tutto il mondo sta vivendo, Carlo ha deciso bene di mantenere un profilo formale e regale sì, ma più contenuto.

Ecco perché la lista degli invitanti è “solo” di 2000 persone e non di 8000 come precedentemente pianificato. E a proposito di invitanti, ci sarà domani anche una piccola ma significativa rappresentanza italiana all’incoronazione. Non ci resta che scoprire insieme chi volerà alla volta di Londra.

Incoronazione di Re Carlo: ecco la lista degli invitati italiani all’evento più atteso dell’anno

Si prospetta un weekend super ricco di impegni per i Windsor e per tutto il Regno Unito. Dopo la cerimonia, infatti, il re, la regina e tutta la famiglia reale sfileranno fino a Buckingham Palace, da lì saluteranno dal balcone tutti i sudditi curiosi di vedere il loro nuovo sovrano “ufficialmente”. Ma non finisce qui.

Il pomeriggio seguente, infatti, si terrà nel parco del castello di Windsor il concerto dell’incoronazione con ospiti d’eccezione come Katy Perry e Andrea Bocelli, sia invitato che ospite speciale. Per l’occasione il tenore – unica superstar italiana – canterà di fronte a un pubblico di 20mila persone e milioni di telespettatori.

E a proposito di musica, sarà l’anglo-italiano Antonio Pappano a dirigere la Royal Opera House di Londra durante i momenti più importanti della cerimonia. Dal 2002 Pappano è direttore musicale del teatro d’opera e nel 2012 ha ricevuto sia il titolo di Cavaliere per i servigi resi alla musica dalla regina Elisabetta che il titolo di “Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

Ovviamente non poteva non essere presente domani Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, infatti, rappresenterà le istituzioni italiane all’Abbazia di Westminster portando gli omaggi del governo. Sempre Mattarella era stato il rappresentante italiano per i funerali di Elisabetta, non è chiaro ancora però se anche questa volta la figlia Laura lo accompagnerà a Londra.

E infine, ma la sua partecipazione diciamo pure come sia scontata, sarà presente Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi che nel 2020 ha sposato Beatrice di York, la figlia del principe Andrea, il terzogenito della regina Elisabetta e del principe Filippo. Immobiliarista e miliardario, Mapelli Mozzi ha origini italiane paterne. La sua famiglia ha posseduto il seicentesco palazzo di Locate Ponte San Pietro nel bergamasco.