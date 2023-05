Uno di questi lecca lecca è diverso dagli altri: sai dire quale?

Un tripudio di lecca lecca, ci fanno venire l’acquolina in bocca! Occhio, però, uno di questi è diverso dagli altri: sai individuare quale?

Siete pronti a mettere alla prova i vostri riflessi e la vostra capacità di scovare dettagli nascosti? Ciò che vi chiede il test di oggi, infatti, è proprio osservare con attenzione per trovare la soluzione ad un enigma. Di che si tratta? In questa foto che ci mostra una distesa di lecca lecca, come potete notare, ognuno ha il suo doppio perfetto, un gemello identico. Tutti, tranne uno: riesci a trovare quello diverso, da solo? Scommettiamo che non sarà affatto semplice!

A differenza di molti test visivi che vi chiedono di trovare le differenze tra due immagini, in questo caso c’è solo una foto. La particolarità sta nel riuscire a individuare il dolciume che, a differenza di tutti gli altri, non si ripete. Se ci riuscirete, significa allora che siete davvero dotati di una vista straordinaria!

Quale di questi lecce lecca è diverso e non ha un doppio? Fai il test e mettiti alla prova

Ricorda, un po’, il classico gioco per bambini: “Memory”. In quel caso, però, dovevamo ricordare, a carte coperte, dove fossero posizionate due immagini identiche. Qui, possiamo dire, che le cose sono semplificate. Tutti i disegni sono infatti ben visibili. Il vostro compito, dunque, è trovare l’unico lecca lecca che non ha un gemello identico tra le fila. Sembra facile, detta così, non è vero? Eppure vi accorgerete, una volta iniziato a cercare, che tutti quei colori e quelle forme tendono a confondervi. Non abbiate paura, allora, di ricominciare da capo per trovare la soluzione: questo test ha messo in difficoltà moltissime persone. Quando sarete certi di aver fatto la scelta giusta, potrete verificarlo con l’immagine qui sotto: nel pallino è cerchiato il lecca lecca in questione.

Ebbene sì, come potete vedere, l’unico dolciume che è disegnato una sola volta è questo. Carta giallina, un timido fiocco rosa, niente di particolare. Un po’ anonimo, se vogliamo, rispetto agli altri, così colorati e particolari. Eppure, proprio in questo suo confondersi con lo sfondo sta il trucco. Si tratta, infatti, di un disegno che non salta all’occhio e non attira la nostra attenzione al contrario di tutti gli altri. Per questo facciamo così fatica a scovarlo nel mucchio!