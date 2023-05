Valentina Vignali, chilometri di gambe: quella gonna che non c’è

Dentro e fuori dal campo da basket, Valentina Vignali colpisce sempre. Ecco la “tripla” che va a segno sui social

Il talento c’è, continua a esserci e sempre ci sarà. Ma all’attività da giocatrice da basket, ormai, per Valentina Vignali, grandi soddisfazioni arrivano anche dai fan. La nostra bella riminese, infatti, è da tempo una celebrità, sui social e non solo. Anche grazie a foto come quella che vi mostreremo, che vi lasceranno a bocca aperta.

In questo mese di maggio, Valentina Vignali compirà 32 anni. Ormai è una vera e propria diva, capace di travalicare i confini del basket femminile, dove pure ha costruito e sta costruendo una carriera di tutto rispetto. Ala di ruolo, attualmente milita nella Virtus Pavona. Ma, accanto alla carriera cestistica, Valentina Vignali ha sempre unito quella di modella e personaggio televisivo.

Del resto, Madre Natura con lei è stata a dir poco generosa, dato che stiamo parlando non solo di una donna abile nello sport, ma anche di una bellezza indiscutibile. L’allenamento e la predisposizione al basket, poi, hanno fatto il resto, con queste gambe lunghissime, come nella foto che vi mostreremo di qui a breve, che la rendono desideratissima dal popolo del web e dei social.

Valentina Vignali: gambe lunghissime su Instagram

Fin da giovanissima, infatti, mentre gioca si dedica anche alla moda, partecipando a diversi concorsi di bellezza, su cui spicca, su tutti Miss Muretto. E la nostra Valentina ha la capacità di distinguersi in entrambi gli ambiti. Infatti, ben presto iniziano le chiamate in televisione. Inizialmente per programmi che riguardano proprio il basket. Poi, col tempo, la bella riminese diventa un personaggio televisivo a tutto tondo.

Ma è in particolare sui social che Valentina Vignali dà il meglio di sé. Ogni suo post, su Instagram soprattutto, è atteso dai fan con grande trepidazione. Questo perché ci aggiorna sulla sua vita agonistica, ma anche su quella professionale nel mondo dello spettacolo. Non mancano gli scatti e i set fotografici, spesso da capogiro.

E non mancano (e sono anch’essi da capogiro) foto che riguardano la vita privata e personale di Valentina. Come questo di un paio di settimane fa, che vi proponiamo. La cestista/modella si è concessa un viaggio negli Stati Uniti. In questo caso, si geolocalizza a Denver, in Colorado. Ed è splendida come sempre, una camicetta bianca che funge da abito. E, così, possiamo, ancora una volta, ammirare le chilometriche gambe della nostra beniamina. Ancora una volta ha messo a segno una tripla.