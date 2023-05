Assicurazione auto, più sicuri spendendo meno: le mosse facili per tagliare i costi

I costi dell’assicurazione auto possono essere piuttosto consistenti: ma ci sono dei trucchi per tagliare le spese in sicurezza

Chiunque di noi abbia un’auto di proprietà, sa bene che i costi di gestione del veicolo sono una voce di spesa piuttosto importante nel corso nell’anno. Questo sia che si parli della manutenzione ordinaria, incluso il costo del carburante, sia per quanto riguarda interventi necessari per sistemare qualche problema. Fino, ovviamente, ai costi dell’assicurazione.

Fondamentale questo aspetto, per avere protezione e copertura dei danni in caso di incidenti. Dunque, avere una buona assicurazione è una scelta importante che ognuno di noi si trova a fare nel momento in cui acquista un auto, la cambia, oppure decide di cambiare direttamente l’assicurazione stessa per fruire di prezzi più convenienti o di servizi migliori.

Assicurazione auto, quanto incidono i costi

La spesa annuale per la RC Auto, lo abbiamo detto, non è di poco conto e può incidere pesantemente sulle nostre tasche. Una analisi condotta a febbraio 2023 sul web da ‘SOS Tariffe’ ha rivelato che le assicurazioni più economiche sono quelle di ConTe.it, la Allianz Direct e la Zurich Connect. Si tratta di cifre che, comunque, incidono sul portafogli. Ma esistono dei sistemi per risparmiare, eccome.

A svelare i trucchi è un consulente assicurativo di UnipolSai, attraverso un articolo su ‘Bilanciofamiliarepersonale.it’. Innanzitutto, se si sta pensando di acquistare un’auto nuova o usata, decidere a chi intestarla, in famiglia, potrebbe permettere di ottenere un attestato di rischio più vicino alla classe uno.

Nel caso in cui si debba affrontare il rinnovo della polizza invece, ci sono diverse cose da tenere a mente. Non aspettare la scadenza della polizza, ad esempio. Ci sarà così tempo per ottenere vari preventivi. Non sottovalutare la scatola nera, con cui si può risparmiare fino al 20% sulla RC Auto e può convenire soprattutto se non si fanno incidenti e si percorrono pochi chilometri.

Importante anche saper valutare il proprio profilo di rischio così da rendersi conto se si possano inserire scoperti a proprio carico. Infine, provare a sfruttare il rapporto con il proprio consulente assicurativo per chiedere uno sconto o usufruire di eventuali promozioni attive, laddove ce ne sia la possibilità. Per quanto riguarda il pagamento, scegliere il frazionamento annuale per dividere meglio la spesa, potrebbe essere la soluzione migliore per ammortizzare i costi.