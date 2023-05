40 nodi e non sentirli: Wilder è il lusso ad altissime performance

Si tratta di uno yacht di lusso della lunghezza di 18.9 metri. Il nome è “Wilder 60” e le sue caratteristiche sono incredibili

Si tratta di un vero e proprio esempio dell’artigianato marchigiano cantieristico. Le sue caratteristiche regalano: comfort, divertimento, tradizione. Il materiale con cui è realizzato è l’alluminio. La forte spinta sull’acqua avviene con una coppa di MAN V8 1300. Si tratta davvero di un esemplare bellissimo, per tutti coloro che sono appassionati di barche e di vacanze in barca soprattutto. Wilder è lusso e performance!

Altra caratteristica di questo yacht sono i thruster prodieri e poppieri. Ma cerchiamo di esplorare insieme il fuori e il dentro di questo “lusso sull’acqua”, per analizzare tutte le sue caratteristiche che sicuramente entusiasmeranno molti amanti delle barche.

Esterni, interni e motore dello yacht: caratteristiche di Wilder

Dall’esterno lo yacht di 60 piedi appare con una linea decisamente sportiva. In coperta si fa notare un bellissimo prendisole con schienale che è sicuramente adatto al relax per ogni passeggero che si voglia godere il mare e il sole in tutta tranquillità. A prua, invece, domina una coppia di divani con il tavolo centrale, altro angolo molto utile per la convivialità dei passeggeri che durante la navigazione hanno bisogno di spazi dove sorseggiare un caffè o aperitivo in compagnia. Spostandosi al centro della barca si trova la plancia di comando con la doppia seduta. Proseguendo verso prua ci sono un prendisole e dei divanetti, altra area relax per i passeggeri.

Entriamo adesso all’interno dello yacht. Ci sono tre cabine, due servizi e un ampio salone. A queste si aggiungono una zona soggiorno con tavolo al centro, ovviamente non manca un angolo molto importante ossia una cucina completa. Continuando la nostra visita non manca una cabina matrimoniale con il proprio bagno privato, a prua. Poi due cabine doppie, una con letto matrimoniale, a poppa.

Analizziamo invece il motore di questo prestigioso yacht. Si tratta in realtà di due motori MAN V8 1300, con una potenza di 2600 cavalli e 3000 litri di carburante. Per quanto riguarda la velocità, può raggiungere 40 nodi con quella massima prevista e si aggira sui 32 nodi quella di crociera. Per chiunque fosse interessato, sul sito ufficiale è disponibile una scheda tecnica di questo “gioiello del mare” in cui sono descritte in modo molto dettagliato le caratteristiche. “Wilder 60” sta già incuriosendo e appassionando molti amanti della barche.