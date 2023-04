Volete guadagnare di più? Ecco dove dovete trasferirvi: le città con gli stipendi più alti al mondo

Sembra un sogno ma in realtà non è così. Volete guadagnare più soldi? Ecco dove trasferirvi, la città con stipendi più alti, quale sarà?

Tutti coloro che sono alla ricerca di una vita migliore e di un lavoro maggiormente redditizio, con stipendio adeguato, cercano di capire quale potrebbe essere il luogo dove trasferirsi, vivere meglio e quindi guadagnare di più. Ovviamente non esiste una città al mondo in assoluto dove si guadagna maggiormente rispetto a tutte le altre, ma una in particolare potrebbe fare al caso nostro.

I fattori da considerare, infatti, sono diversi, soprattutto incide molto il tipo di lavoro che si sta cercando. Lati positivi e negativi del settore riguardano tutti i paesi, su questo non si può obbiettare. Nello specifico, però, vediamo in quale città lo stipendio è più alto.

Il mondo e l’Italia a confronto: citta con stipendi più alti

Se vogliamo invece puntualizzare l’attenzione su quella che viene definita la città dove gli stipendi sono in assoluto i più alti al mondo, allora possiamo affermare che negli Stati Uniti esiste una città dove si può arrivare a guadagnare circa 6233 euro netti. Una cifra sicuramente da capogiro se pensiamo agli stipendi in altre parti del mondo. Volete sapere quale?

La città in questione si trova in California ed è San Francisco. Sembra infatti che in questa zona soleggiata, alcuni lavori possano arrivare addirittura a un salario mensile di 7000 euro. Bisogna comunque sempre considerare un aspetto molto importante, ossia che gli stipendi sono rapportati al costo della vita e ovviamente in questa città tutto è molto caro, ecco quindi la necessità di avere delle paghe decisamente superiori alla media.

Sicuramente San Francisco resta una delle mete più gettonate per tutti coloro che decidono di migliorare la propria posizione lavorativa. Esiste però anche un’altra città che bisogna considerare se si decide di volere fare un salto di qualità in ambito lavorativo. Si trova nella Svizzera tedesca ed è per l’esattezza Zurigo. Qui lo stipendio arriva a toccare i 5900 euro netti al mese.

Ma cosa accade nel nostro Bel Paese, Italia? Sicuramente in Lombardia c’è una città dove gli stipendi sono decisamente alti e si tratta di Milano. I fattori da considerare che condizionano questo aumento dei salari sono sicuramente legati al fatto che la città di Milano traina dal punto di vista economico l’Italia. Altri fattori sono legati all’incremento demografico e un PIL, prodotto interno lordo, che cresce molto. Se vogliamo fare dei calcoli precisi, si può affermare che un lavoratore medio a Milano arriva a guadagnare circa 30.000 euro all’anno. Tutto questo significa che lo stipendio medio di un lavoratore a Milano si aggira sui 3000 euro al mese.